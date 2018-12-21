Власть народа на фондовом рынке

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рекордная активность граждан на фондовом рынке как сбывшаяся мечта брокеров и управляющих - главный тренд года на российском финансовом рынке. Несколько лет индустрия брокеров и коллективных инвестиций не просто ждала, но и активно готовилась к приходу физлиц, но тем долго не хватало стимулов - ставки по депозитам были высокими, к тому же средства на них застрахованы.

В последние два года картина начала меняться - благодаря стабилизации макроэкономической ситуации и снижению процентных ставок люди обратили взор на альтернативные вкладам финансовые инструменты. Кроме того, вся индустрия коллективных инвестиций - брокеры и управляющие - сделала огромный шаг в области цифровизации, и быть инвестором стало просто. Огромный вклад в привлечение граждан в фондовый рынок внесли и крупнейшие банки. Начался процесс "каннибализации" вкладов, позволяющий банкам сохранить клиентов, повысить свои комиссионные доходы и снизить отчисления в фонд страхования вкладов и в резервы. Свою лепту внесло и государство, введя налоговые льготы и отменив НДФЛ на купоны по корпоративным облигациям. Как итог - 2018 год стал рекордным как по количеству граждан на финансовом рынке, так и по объему средств на их счетах.

Мнения участников рынка о перспективах 2019 года разделились. Одни считают, что те факторы, которые сыграли позитивную роль в последние несколько лет, в следующем году будут играть против рынка - ставки по депозитам вновь начали расти, к тому же доходности инвестиций по итогам года, особенно по облигациям, будут не слишком впечатляющими. Придется приложить больше усилий, чтобы сохранить тренд. Но есть и оптимисты, считающие, что в 2019 году массовый выход физлиц на рынок продолжится, несмотря на сомнительные перспективы самого рынка, это будет происходить благодаря крупным банкам и их технологиям.

Статистика

По данным Московской биржи, за 11 месяцев 2018 года физические лица открыли почти 500 тыс. новых счетов в торговой системе (в 2017 году - 200 тыс. уникальных счетов, в 2016 году - 96 тыс.). Предыдущий рекорд по приросту уникальных счетов был зафиксирован в 2008 году - 218,4 тыс. Общее количество уникальных счетов, открытых гражданами в торговой системе биржи, на начало декабря составило 1,8 млн.

Количество активных счетов на фондовом рынке за 2018 год выросло на 60% - до 550 тыс.

Также в этом году граждане открыли почти 250 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), по которым предусмотрены налоговые льготы, всего по итогам 11 месяцев их количество превысило 550 тыс. (на конец 2017 года - 302 тыс., 2016 - 195,2 тыс., 2015 - 88,9 тыс.).

В этом году биржа зафиксировала рекордную активность физлиц на рынке облигаций. Так, за 11 месяцев 2018 года доля граждан на рынке первичных размещений корпоративных облигаций впервые достигла 15,2% от общего объема размещений (не включая короткие бонды ВТБ и ВЭБа) - 185 млрд рублей. На вторичном рынке корпоративных облигаций доля физлиц составила 7,9%, или 234,7 млрд рублей (3% за весь 2017 год, или 132 млрд рублей), на первичном рынке ОФЗ - 7,4%, или 73 млрд рублей (7% за весь 2017 год).

Доля физлиц в объеме торгов акциями за 11 месяцев 2018 года составила 35,2% - это 3,5 трлн рублей, за такой же период прошлого года их доля составляла 32,1%, или 2,9 трлн рублей.

Приток средств физлиц в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды по итогам третьего квартала составил 81 млрд рублей, владельцев паев стало на 130 тыс. человек больше.

По предварительным данным Росстата, вложения населения в ценные бумаги за январь-ноябрь 2018 года увеличились на 254 млрд рублей - до 5,015 трлн рублей, что составляет 15,5% всех сбережений. За весь прошлый год граждане увеличили вложения в ценные бумаги на 501 млрд рублей.

В банковских депозитах на 1 декабря находилось 27,2 трлн рублей.

Что привлекает граждан на финансовом рынке

Большинство участников рынка связывают интерес граждан к финансовому рынку в первую очередь со снижением процентных ставок по депозитам, которое происходило в 2017 году и первой половине 2018 года.

"Ставки у крупных банков опускались ниже 7% и больше не могли обеспечивать желаемую двузначную доходность, к которой за предыдущие годы успели привыкнуть частные инвесторы. В поисках альтернативы они стали делать выбор в пользу фондового рынка и продуктов коллективных инвестиций: паевых фондов, стратегий доверительного управления, которые, в свою очередь, показывали очень привлекательные показатели доходности", - сказал "Интерфаксу" управляющий директор УК "Сбербанк управление активами" Василий Илларионов.

Генеральный директор компании "Атон" Андрей Звездочкин отметил, что движение вниз ставок по банковским вкладам продолжалось до сентября, неоднократно обновляя исторический минимум.

"Граждане искали возможность сохранить доходность активов на приемлемом уровне, поэтому обращали внимание на фондовый рынок. Вместе с тем, в 2017 году основные классы активов показали хорошие результаты. А по нашим исследованиям, историческая доходность является одним из определяющих факторов для клиентов. Иными словами, видя высокий доход за прошлый год, инвесторы вкладывали больше в этом году", - сказал Звездочкин.

Еще одним важным фактором активности граждан на финансовом рынке стало появление в 2015 году индивидуальных инвестиционных счетов, по которым предусмотрены налоговые льготы, а также освобождение с 2017 года от НДФЛ купонного дохода по корпоративным облигациям.

Кроме того, на фондовом рынке произошел настоящий технологический прорыв, который стал результатом усилий индустрии, саморегулируемых организаций и регуляторов за последние несколько лет. Появилась возможность удаленной идентификации клиентов, а также удаленного открытия счетов. То есть для того, чтобы открыть брокерский счет или счет доверительного управления, гражданину достаточно знать свой ИНН или паспортные данные. В этом году почти 70% счетов физлиц было открыто дистанционно.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев отметил, что именно появление удаленной идентификации клиентов при заключении договоров о брокерском обслуживании и доверительном управлении открыло широкие возможности для привлечения на рынок граждан, которым стало гораздо удобнее и проще заниматься инвестированием.

"Я даже не знаю, что играет большую роль - может быть, дистанционное обслуживание гораздо более революционно для рынка, чем некоторые налоговые льготы. Это хорошо видно по притоку средств на брокерские счета", - сказал Тимофеев.

Крупные банки включились в процесс привлечения граждан на рынок. В 2018 году они предприняли серьезные усилия по продвижению новых для клиентов продуктов и услуг, размещению их в своих сетях наравне с прочими, уже доступными продуктами финансового рынка, а также ввели автоматизацию процессов и создали приложения, упрощающие взаимодействие с клиентами. Мобильные приложения для инвестирования запустили Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, а также управляющие компании и брокеры. УК "Альфа капитал" интегрировала свое мобильное приложение по инвестициям с банковским приложением Альфа-банка, что увеличило возможности клиентов. По словам участников рынка, в следующем году это же планируют сделать ВТБ и Сбербанк. Ожидается также, что к гонке за обращение вкладчиков в инвесторов присоединятся и несколько других кредитных организаций с огромной депозитной базой.

Роль крупнейших банков в привлечении граждан на финансовый рынок отметил и глава Московской биржи Александр Афанасьев.

"Когда физические лица почувствовали интерес к новому продукту, поняли, что рыночные риски в наиболее надежных облигациях ограничены, доходность зачастую выше депозитной, а защищенность сопоставима с вкладом, а то и выше, они сначала пришли к брокерам. Банки под воздействием конкуренции должны были показать, что они тоже в состоянии качественно оказать подобную услугу, иначе клиент начнет просто уходить не только из депозита, но и из банка вообще. Вторая причина, которая побуждает крупнейшие банки расширять брокерские услуги, - стремление увеличить долю комиссионных доходов по сравнению с более рисковым процентным доходом", - сказал Афанасьев.

По словам генерального директора компании "Альфа капитал" Ирины Кривошеевой, анализ показывает, что если клиент начинает делать инвестиции через банк, то он становится более лояльным этому банку и склонен концентрировать все свои сбережения в нем. То есть если ему не "продать" инвестиции, то есть риск, что он просто уйдет в другой банк.

Глава "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов подтвердил, что важным фактором роста привлечений на фондовый рынок стало развитие продаж через цифровые каналы и маркетплейсы. Приложение "ВТБ мои инвестиции" компания запустила в июне 2018 года, оно объединяет в себе брокерские услуги и продукты управляющей компании. На данный момент более 27 тыс. клиентов совершили в нем хоть одну операцию, общее число сделок достигло 400 тыс., а общий оборот через приложение превысил 300 млрд рублей.

У банков есть и экономические выгоды перевода части депозитов в инвестиции - по этим средствам нет отчислений в фонд страхования вкладов и в фонд обязательных резервов. Интерес к ценным бумагам обеспечивает банкам снижение затрат на обслуживание депозитного портфеля.

Кроме того, многие участники рынка объясняют интерес граждан к диверсификации своих вложений ростом уровня финансовой грамотности.

"В последние годы мы отмечаем более рациональное поведение частных инвесторов в периоды резких курсовых колебаний, растущий спрос на персональное финансовое планирование и более диверсифицированный подход к формированию накоплений", - сказал заместитель председателя правления ФГ БКС Станислав Новиков.

Во что вкладывают граждане

Среди клиентов УК "Сбербанк управление активами" в этом году, как и в предыдущем, наиболее востребованы были инструменты на основе облигаций - паевые фонды и стратегии доверительного управления. Самой популярной стала стратегия для ИИС "Рублевые облигации". В нее граждане вложили в 2018 году более 16,5 млрд рублей. Эта стратегия инвестирует в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний. На втором месте "Фонд перспективных облигаций", который привлек более 12,5 млрд рублей в этом году. Также клиенты компании вложили более 7 млрд рублей в продукты с защитой капитала и около 5 млрд рублей - в фонды акций.

Брокерский портфель розничных клиентов "ВТБ капитал инвестиции" в 2018 году увеличился на 50% и составил 386 млрд рублей. Рост произошел примерно в одинаковых пропорциях по всем классам активов: акции, облигации, приблизительно в том же размере еврооблигации. В паевых фондах в течение 2018 года была тенденция к изменению структуры портфеля розничного инвестора - из консервативного он становился более толерантным к риску. Сейчас объем продаж ПИФов по классам активов составляет 50/50 акции и облигации. Общий объем клиентских в управляющей компании "ВТБ капитал инвестиции" с начала 2018 годаувеличился на 25%, превысив 739 млрд рублей, сообщил Потапов.

Большая часть инвестиций клиентов "Атона" сконцентрирована в валюте - около 70%. Более того, к концу второго квартала клиенты наполовину сократили долю рублевых облигаций в портфеле. Они уходили в валютные активы (в основном в cash и покупку западных управляемых фондов).

"К сожалению, мы увидели незначительное сокращение позиций клиентов в еврооблигациях, несмотря на падающий рынок. Вероятно, это вызвано довольно медленным движением на рынке. За это время значительно выросла доля активов в управляемых фондах, что можно объяснить желанием людей больше доверять профессионалам в условиях волатильности, нежели следить за рынками самостоятельно. В 2018 году активы фондов УК "Атон-менеджмент" выросли на 70%", - сказал Андрей Звездочкин.

На фоне коррекции на рынке акций увеличилась доля вложений клиентов "Атона" в американские бумаги в несколько раз, однако пока она, по-прежнему, не превышает 10-15%. В четвертом квартале увеличилась доля структурных продуктов, так как условия для такого финансового инструмента стали благоприятными, тогда как рынки акций скорректировались.

УК "Альфа капитал" нарастила активы клиентов почти на 40% - до 330 млрд рублей, при этом само количество клиентов увеличилось на 50%. По словам главы компании Ирины Кривошеевой, если в предыдущие годы было абсолютное доминирование облигационных стратегий - до 80% притока приходилось на фонды облигаций, то в этом году произошло некоторое размытие на фоне сложностей на этом рынке, и популярностью пользовались фонды акций и сбалансированный, который предполагает экспозицию на акции и облигации. Сохранялась диверсификация по валютам и по странам - в портфелях состоятельных клиентов около 62% приходится на не российские бумаги - это развивающиеся и развитые страны.

"Возможно, на фоне обсуждения санкционной тематики и дедолларизации увеличивается спрос клиентов на продукты в евро, этого раньше не было", - сказала Кривошеева.

Клиенты "Финама" также предпочитали консервативные стратегии с использованием ОФЗ и корпоративных облигаций, спрос на российские акции был меньше, но многие приобретали стратегии, которые торгуют на американском рынке, сообщил глава компании Владислав Кочетков. Он отметил, что рост клиентской базы в этом году по сравнению с прошлым составил 25%, а по клиентским активам "Финам" вышел на абсолютный максимум за всю историю.

БКС в 2018 году привлек в свои структурные продукты порядка 49 млрд рублей средств клиентов, в следующем году ожидает рост продаж этих продуктов на 40%, сообщил Станислав Новиков.

Наиболее востребованными у пользователей сервиса "Тинькофф инвестиции" в этом году были акции. В 2018 году клиенты Тинькофф банка открыли более 200 тыс. брокерских счетов.

Что будет в 2019 году?

Андрей Звездочкин из "Атона" считает, что приход граждан на финансовый рынок продолжится, но темп его может замедлиться.

"2018 год был непростым: если начало года ознаменовалось ростом практически всех классов активов (особенно американских акций и сырья), то к концу года 90% их находятся в отрицательной зоне в долларовом выражении. Рубль с начала года к текущему моменту потерял почти 15%, а нефть скорректировалась более чем на 30% со своего пика в этом году. 2018 год разительно отличается от 2017-го - блестящего для мировых фондовых рынков, особенно развивающихся. Все это приведет к тому, что приток клиентских активов в индустрию, вероятно, замедлится. Ставки депозитов начали расти, но они по-прежнему далеки от привлекательных (особенно в валюте). Полагаю, что 2019 год откроет для инвесторов новые возможности, которыми многие захотят воспользоваться", - сказал Звездочкин.

По мнению Станислава Новикова, ставки по вкладам в 2019 году вряд ли вырастут настолько существенно, чтобы развернуть наметившуюся тенденцию повышения интереса граждан к инвестиционным продуктам.

Василий Илларионов считает, что нервозность, которая наблюдается в настоящее время на финансовых рынках, продлится до конца года, и с высокой вероятностью сохранится в начале 2019 года. Тем не менее, сильных выводов средств из инвестиционных продуктов он не ожидает, поскольку портфели клиентов правильно позиционированы, в отличие от 2008 года. Тогда основная часть вложений приходилась на акции, которые в результате мирового кризиса упали в цене в несколько раз, обесценив вложения клиентов. Сейчас на клиентских счетах в основном облигации, которые являются консервативным активом и быстро восстанавливаются в цене. К тому же он не видит высоких кредитных рисков и рисков дефолтов эмитентов в продуктах компании, поэтому даже несмотря на какую-то временную волатильность на рынках, инвесторы, которые не будут нервничать, получат ожидаемую доходность.

По мнению Владимира Потапова, российский фондовый рынок сохраняет перспективы роста за счет недооцененных компаний, которые могут показать хорошую динамику в следующем году.

"Дивидендная доходность российских акций одна из самых привлекательных в мире. Дивидендные рублевые бумаги таких секторов, как банки, телекоммуникации, энергетика и недвижимость могут обеспечить доходность 9-12%, бумаги, номинированные в валюте нефтегазового и металлургического секторов - 6-10%", - сказал Потапов.

Алексей Тимофеев уверен, что следующий год будет более эффектным с точки зрения прихода граждан в финансовый рынок, чем этот, за счет усилий, которые приложила индустрия для создания продуктов, механизмов их продажи и упрощенного взаимодействия с клиентами.

"Я жду эффекта от усилий нескольких крупнейших банков, которые были сфокусированы весь 2018 год на развитии этого направления. Количество граждан, обратившихся к финансовому рынку, будет резко больше, несмотря на рыночные условия, которые могут быть хуже, чем те, которые способствовали привлечению граждан", - сказал Тимофеев.

Глава Московской биржи тоже оптимистичен.

"Подрастает дигитальное поколение. Эти люди позавчера были школьниками, у них были деньги на мороженое и кино, вчера они стали студентами и молодыми специалистами или фрилансерами, а сейчас у них появляются деньги, и они очень рационально к ним относятся. Определенную часть они инвестируют вдолгую. Я очень много общаюсь с нашими участниками относительно поведения разных типов инвесторов, они говорят, что этот молодняк страшно консервативен в своих инвестициях. Они в основном инвестируют в ОФЗ и бонды "Газпрома" , - сказал Афанасьев.

Возможно, сейчас мы наблюдаем зарождение массового внутреннего инвестора, и доля вложений российских граждан в ценные бумаги действительно будет устойчиво расти и рано или поздно достигнет уровня развитых стран. Важно, чтобы активное вовлечение граждан на фондовый рынок сопровождалось добросовестным риск-профилированием со стороны профучастников, предупреждением о рисках, а также реальной защитой прав инвесторов, чтобы сегодняшний бум не превратился в разочарование, как это было в 2008 году, после которого еще почти 10 лет слово "ПИФ" звучало как ругательство.

Динамика индексов с начала 2018 года за неделю до его окончания: