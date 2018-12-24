Петербургский завод Toyota уходит в отпуск до 9 января

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский завод Toyota в понедельник останавливает производство на время коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Это плановый коллективный отпуск для работ по ремонту здания и оборудования, а также по установке нового оборудования. Завод будет работать в обычном режиме с 9 января 2019 года", - отметил представитель предприятия.

Российский завод Toyota введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.