ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 декабря, составляет 68,4073 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,58%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 декабря, составляет 77,8886 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%.