Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
Экономика

Новак заявил, что РФ гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона гарантирует поставку газа европейским потребителям вне зависимости от ситуации с новым контрактом на газовый транзит через Украину.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами", - сказал Новак в интервью, которое публикует во вторник газета "Коммерсантъ".

Так министр ответил на вопрос, есть ли какой-то "план Б" на случай, если к декабрю 2019 года нового контракта на транзит газа через Украину не будет.

Экономика"Нафтогаз" удержал $22 млн переплат "Газпрома" в счет долга по Стокгольмскому арбитражу"Нафтогаз" удержал $22 млн переплат "Газпрома" в счет долга по Стокгольмскому арбитражуЧитать подробнее

Новак также заявил, что перенос переговоров по газу с Еврокомиссией и Украиной с декабря на январь не имеет принципиального значения. По словам министра, вопрос заключается в судебных разбирательствах между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" находятся в судебных спорах, и эти разбирательства в принципе негативно влияют на возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее. Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, другой аспект касается самого продолжения транзита через Украину.

"В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу", - подчеркнул Новак.

Говоря об отношении Еврокомиссии к российской позиции о том, что надо сначала заключить мировое соглашение по текущим спорам, а потом договариваться о продолжении транзита, министр сказал: "Еврокомиссия видит свою основную задачу в том, чтобы не был нарушен транзит и поставки газа европейским потребителям. Коллеги не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом должны между собой в первую очередь договариваться "Газпром" и "Нафтогаз".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Александр Новак, Россия, Украина, газ, Европа

Новости по теме

Экономика
"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДДПодробнее
 Телеком в стадии принятия неизбежногоТелеком в стадии принятия неизбежного
Итоги года на рынке связиПодробнее
 "Золото" за упорство"Золото" за упорство
Итоги года в золотодобычеПодробнее
 В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопроводаПодробнее
Курс доллара достиг отметки 69 рублейКурс доллара достиг отметки 69 рублей
В последний раз американская валюта превышала эту отметку 13 сентябряПодробнее
 Власть народа на фондовом рынкеВласть народа на фондовом рынке
Итоги года на рынке ценных бумагПодробнее
 Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
 Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций СШААкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в SDN ListПодробнее
 Нефть резко подешевела после заседания ФРСНефть резко подешевела после заседания ФРС
Brent опустилась до $56,2 за баррельПодробнее
 РусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. Обобщение
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряЭкономика"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиентаВ миреСуд обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

Минэнерго РФ не исключило продления соглашения с компаниями по стабилизации цен на топливо после марта

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассолЕвгений Брюн развеял алкогольные мифы и рассказал, как пережить Новый год Подробнее

Рынок акций США резко упал в понедельник

Операторы в РФ отозвали заявки на локальные 5G-проекты и согласились совместно развивать стандарт

Сбежавший из психбольницы опасный пациент задержан в Новосибирской области

Движение по части трассы "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

Движение на автодороге из Омска в Казахстан открыто

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двоих детей

Что случилось этой ночью: вторник, 25 декабря

Фальсификации на выборах в Приморье, иск телецентра "Останкино" к "Первому каналу", увеличение скоростного лимита на трассах Подробнее

СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков в Кабуле

СМИ сообщили о планах Росавтодора увеличить скоростной лимит на некоторых трассах

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеЭксперты уже обратились в Центризбирком с требованием проведения проверки на 47 участках во Владивостоке Подробнее

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублей

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублейИз картотеки суда следует, что это первый иск к телеканалу от партнеров за последние пять лет Подробнее

Один из четверых пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детей скончался

Уполноченный по правам человека получила за год почти 600 обращений из-за рубежа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');