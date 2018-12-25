Новак заявил, что РФ гарантирует поставку газа в Европу и без нового соглашения с Украиной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона гарантирует поставку газа европейским потребителям вне зависимости от ситуации с новым контрактом на газовый транзит через Украину.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами", - сказал Новак в интервью, которое публикует во вторник газета "Коммерсантъ".

Так министр ответил на вопрос, есть ли какой-то "план Б" на случай, если к декабрю 2019 года нового контракта на транзит газа через Украину не будет.

Новак также заявил, что перенос переговоров по газу с Еврокомиссией и Украиной с декабря на январь не имеет принципиального значения. По словам министра, вопрос заключается в судебных разбирательствах между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" находятся в судебных спорах, и эти разбирательства в принципе негативно влияют на возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее. Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, другой аспект касается самого продолжения транзита через Украину.

"В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу", - подчеркнул Новак.

Говоря об отношении Еврокомиссии к российской позиции о том, что надо сначала заключить мировое соглашение по текущим спорам, а потом договариваться о продолжении транзита, министр сказал: "Еврокомиссия видит свою основную задачу в том, чтобы не был нарушен транзит и поставки газа европейским потребителям. Коллеги не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом должны между собой в первую очередь договариваться "Газпром" и "Нафтогаз".