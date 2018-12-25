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Экономика

Долг "Открытие холдинга" перед банком "Открытие" снизился до 300 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший собственник банка "Открытие" - "Открытие холдинг" - сократил долг перед кредитной организацией до 300 млрд рублей, сообщил в интервью "Ведомостям" глава банка Михаил Задорнов.

"До начала декабря было погашено около 100 млрд рублей. Был урегулирован ряд сделок репо. Это еще где-то 75 млрд рублей постановки акций на баланс "ФК Открытие" и Банка непрофильных активов. Остающийся долг составляет примерно 300 млрд рублей", - сказал Задорнов.

В июле 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев отмечал, что долг "Открытие холдинга" перед группой банка "Открытие" составлял 335 млрд рублей.

Задорнов добавил, что банк получил от холдинга 80% "Балтийского лизинга" (сейчас эту долю доводит до 100%), а также предприятия группы "Кама картон". "Мы получили контроль над ТПГК, газовым предприятием Печорского бассейна, и нефтяным месторождением в Харьяге на северо-востоке Красноярского края. Это из сделок, закрытых за последние две недели", - заявил глава "Открытия".

Один из основных собственников "Открытие холдинга" Вадим Беляев должен выкупить бонды холдинга, эта сделка должна пройти в ближайшее время. "Мы договорились, что деньги, которые у него на счетах в "ФК Открытие", будут направлены на приобретение облигаций. (...) Мы считаем, что деньги бывших собственников и деньги на счетах "Открытие холдинга" в "ФК Открытие" или других банках группы должны быть направлены на погашение долга холдинга", - сказал М.Задорнов, отметив, что речь идет о средствах на счетах на "миллиарды рублей". По его словам, деньги на счета холдинга поступают постоянно.

Глава банка отметил, что в рамках работы с активами было подано обращение в прокуратуру по замене залоговых кредитов на балансе "Открытия" облигациями структур O1 Group Бориса Минца. "Помимо судебных процессов еще временной администрацией было инициировано обращение в прокуратуру. В результате Следственный комитет весной 2018 года возбудил уголовное дело - оно касалось менеджмента "ФК Открытие" и неустановленного круга лиц. Сейчас идет следствие", - сказал Задорнов. Он напомнил, что банк уже выиграл два дела в суде - по замене на бумаги O1 Group кредитов на 34 млрд рублей на балансе "Открытия" и на 22 млрд рублей на балансе "Рост банка".

ЦБ в прошлом году в течение всего нескольких месяцев решил санировать через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) сразу три крупных банковских группы: об оздоровлении банка "Открытие" он объявил 29 августа, Бинбанка - 21 сентября, Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года.

Задорнов заявил, что переговоры ведутся практически со всеми бывшими собственниками этих банков. "Практически со всеми бывшими - не только "Открытие холдинга", но и Гуцериевыми, и Шишхановым. С Ананьевыми пока не в активной фазе", - сказал он.

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Теги: банк Открытие, Открытие холдинг
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