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Экономика

В "Трансмашхолдинге" рассказали о планах зарабатывать за рубежом по полмиллиарда евро в год

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует активное продвижение бизнеса за рубежом.

"Перед нами стоит задача выйти на объем продаж на внешних рынках в 500 миллионов евро в год", - заявил генеральный директор международной "дочки" ТМХ - TMH International (TMHI) Мартан Вожур в интервью корпоративному изданию машиностроительной группы. "Стратегия группы предусматривает диверсификацию рынков и снижение зависимости от крупных российских потребителей. При этом амбиции акционеров не ограничиваются разовыми поставками продукции, а направлены на развитие постоянного присутствия на международных рынках", - сказал он.

Для этого была создана TMHI со штаб-квартирой в Швейцарии. "Юридическое лицо обеспечивает статус европейской компании с соответствующими возможностями и преференциями. Принадлежность к семейству ТМХ позволяет опираться на российские структуры, обладающие значительными компетенциями и опытом", - сказал Вожур.

По его словам, в головном офисе TMH International - 18 человек (занимаются развитием бизнеса и управлением проектами), 90 человек - в Аргентине, 150 - в Африке (отвечают за производство и оперативное управление).

"Развивать бизнес на новых рынках необходимо локально - создавая производственные и инжиниринговые центры на местах. Это позволяет быть ближе к заказчику и понимать специфику рынка и спроса. Для каждой страны мы находим базирующегося в ней партнера. У нас есть преимущество: ТМХ - частный бизнес, принадлежащий людям, готовым к риску. Мы готовы делать инвестиции, а затем развиваться с партнерами, опираясь на местных работников, местные компетенции и поддержку со стороны местных игроков", - заявил топ-менеджер.

В частности, в "Трансмашхолдинге" созданы аргентинское и африканское подразделение, в процессе формирования - кубинское. "Две новые площадки дополнили нашу производственную базу - Мечита в Аргентине и завод в пригороде Йоханнесбурга Боксбурге. Мечита - арендованная производственная площадка, на базе которой (ведется - ИФ) обслуживание китайских локомотивов и пассажирских вагонов. Завод в Боксбурге - предприятие по производству ж/д техники, партнер и соисполнитель контрактов на поставку техники третьих производителей", - отметил Вожур.

По кубинским контрактам техника будет полностью выпущена на российских заводах и передана заказчику в собранном виде. "Предстоит обеспечить ее беспроблемную эксплуатацию в постгарантийный период: все нюансы непростого кубинского климата предстоит предусмотреть еще на этапе проектирования. Мы стараемся убедить заказчика в необходимости сервисного обслуживания поставляемой техники нашими силами и сформировать сервисный кластер, тем более, что "сердце" локомотива - его двигатель - тоже произведено заводом ТМХ", - сказал топ-менеджер.

В Аргентине же, по его словам, ключевым аспектом является выстраивание бесперебойной поставки запасных частей для техники китайского производства, а также формирование компетенции по ее ремонту.

При этом Вожур отметил, что ТМХ строит "открытую инженерно-производственную систему". "Например, на нашем заводе в ЮАР мы продолжим выступать в роли контрактного производителя для Bombardier в рамках контракта по поставке электровозов, продолжим сотрудничать с GE, а также готовы локализовать продукцию прочих производителей, уже имеющих контракты и находящихся в поисках партнера для локализации", - заявил он.

"TMH International приходит в страны, где железнодорожная промышленность когда-то процветала, но угасла. Мы предлагаем местным партнерам возрождать (ее - ИФ). (...) Наш план предусматривает укрепление позиций в нескольких ключевых регионах: Южная Америка, Центральная Америка, Ближний Восток, Южная Африка, Восточная Европа, Центральная Азия. Нам интересны сложные и необычные задачи, проекты, успех которых может повлиять на качество грузовых и пассажирских перевозок в той или иной стране", - заключил топ-менеджер.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора холдинга Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит Alstom.

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