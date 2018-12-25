Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2294,73 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1054,06 пункта (-1,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 68,47 руб. (-0,12 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,2%), "Мобильных телесистем" (-2,1%), "РусГидро" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), Сбербанка (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,1%).

Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9%, после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 по московскому времени), а во вторник рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по московскому времени) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году.

В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Таким образом, президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Во вторник снижается фондовая Азия (Япония обвалилась на 5%, Китай - на 0,9%), фьючерс на индекс S&P 500 накануне закрылся падением на 3%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent накануне упала до $50,49 за баррель (-6,2%), уровень цен на $2,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник; февральская цена WTI откатилась до $42,68 за баррель (-6,4%).

Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена ожидает снижения рынка акций РФ вслед за обвалившимися нефтью и фондовой Азией. Поводом для столь серьезного снижения стала критика Трампа в адрес ФРС, также сохраняется проблема с подписанием нового бюджета Штатов на 2019 год.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также ожидает дальнейшего снижения индекса РТС, поскольку характер торгов на мировых рынках не позволяет ожидать восстановления "спроса на риск". Вместе с тем пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС выглядит маловероятным, учитывая отсутствие нерезидентов, которые ушли на рождественские каникулы. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации доллара вблизи отметки 68,5 руб. на фоне сокращения активности на рынках в целом из-за праздников.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. В текущий момент цены на нефть находятся существенно ниже оценки равновесного уровня ($60 за баррель), обусловленного фундаментальными факторами. В целом опасения относительно слабого роста спроса на нефть преувеличены, а риски уменьшения предложения недооценены, что будет способствовать возврату цен к равновесному уровню в среднесрочной перспективе. При этом крупные участники рынка уже используют возможности сложившейся конъюнктуры и сокращают "короткие" позиции. Скорее всего, котировки Brent протестируют отметку $50 за баррель, после чего перейдут в консолидацию с дальнейшим восстановлением, считает аналитик.