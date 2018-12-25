Экс-глава оргкомитета "Россия 2018" Сорокин назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин стал заместителем председателя ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба организации.

"В этой должности он будет курировать блок "Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ", - говорится в сообщении.

Сорокин будет координировать деятельность подразделений группы ВЭБ.РФ и институтов развития по проектам модернизации городов. В эту программу должны войти не менее 50 городов.

"Уверен, Алексей легко вольется в команду ВЭБа, а богатый профессиональный и управленческий опыт, владение широким набором компетенций позволит ему успешно решать поставленные задачи", - отмечает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Работа в ВЭБ.РФ во многом перекликается с тем, что я делал во время организации ЧМ-2018. Мы уделяли большое внимание инфраструктурным проектам, поэтому про стройку за последние годы я узнал не меньше, чем про футбол. За счет проведения ЧМ-2018 нам удалось преобразить много наших городов, но работа в ВЭБе позволит сделать это в большем масштабе", - сказал А.Сорокин.

А.Сорокин возглавлял оргкомитет "Россия-2018", занимался подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России, в сентябре 2017 года он был единогласно выбран в совет ФИФА, с мая текущего года возглавляет оргкомитет "Россия-2020" по подготовке чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.