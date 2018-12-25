Экономика

В "Шереметьево" анонсировали возможную покупку 10% компании иностранным инвестором

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующие акционеры АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) сохраняют планы продажи 10% аэропорта стратегическому инвестору в 2019 году, заявил один из совладельцев, глава совета директоров компании Александр Пономаренко.

"Насколько я понимаю, сегодня это, скорее всего, будет иностранный инвестор", - сказал он журналистам во вторник.

"Мы в стадии подписания договора с JPMorgan для реализации этих 10%. Думаю, они начнут свою активную работу (по поиску инвестора - ИФ) после праздников", - заявил Пономаренко во вторник. "Кто в данный момент для нас предложит лучшие условия, тот будет (инвестором - ИФ). Никаких географических или каких-то других (предпочтений нет - ИФ)", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какую сумму бизнесмены хотят выручить от сделки, он заявил: "Все будет зависеть от того, в какой период это случится. Если это будет в первой половине года, это одна ситуация, если в конце... Тенденция роста (пассажиропотока - ИФ) - от того какая будет тенденция роста к этому времени, такая будет и цена".

В 2019 году, по словам Пономаренко, "Шереметьево" планирует выйти на пассажиропоток в 52 млн пассажиров. В 2018 году, как ожидается, аэропорт обслужит около 46 млн человек.

Сейчас 66% акций "Шереметьево" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia, в которой более 65% в трасте в интересах семей предпринимателей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% - у Аркадия Ротенберга. В январе Пономаренко говорил в интервью "Ведомостям", что он и партнеры думают о продаже в этом году 10% аэропорта. Он уточнял, что предпочтительнее было бы продать пакет "профессиональному участнику рынка", чтобы сделать аэропорт, который борется за транзитных пассажиров, "более понятным для авиакомпаний". Позднее предприниматель сообщил, что сделка переносится на 2019 год.

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Теги: Шереметьево
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