Недельная инфляция в РФ разогналась до максимальных за полтора года 0,3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России за период с 18 по 24 декабря составила 0,3%, сообщил в среду Росстат.

За предыдущие три недели цены росли на 0,2%, до этого две недели - по 0,1%.

Последний раз недельные цены прибавляли более 0,2% в "тарифную неделю" в начале июля 2017 года (с 27 июня по 3 июля 2017 года выросли на 0,4%, что объяснялось индексацией тарифов на ЖКХ).

С начала декабря инфляция к 24 декабря составила 0,8%, с начала года - 4,2% - это значительно выше официального прогноза правительства на весь 2018 год, одобренного в конце сентября и заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%), и соответствует уже верхней границе пересмотренного интервала ЦБ (14 декабря ЦБ уточнил интервальный прогноз по инфляции на 2018 года до 3,9-4,2% с 3,8-4,2%).

Среднесуточная инфляция за 24 дня декабря равнялась 0,033%. За аналогичный период декабря прошлого года среднесуточный прирост равнялся 0,017%.

Из этих данных следует, что инфляция в годовом выражении к 24 декабря выросла до 4,3% с 4,0% на 17 декабря, 3,9% на 10 декабря и 3,8% (3,83% без округления до десятых) на конец ноября.

Последний раз инфляция в годовом выражении превышала таргет в 4% в июне 2017 года, начиная с июля 2017 года она была ниже таргета, достигнув минимума в 2,2% в январе-феврале 2018 года.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,5%, пшено - на 1,6%, соль - на 0,9%, сыры - на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, молоко, сливочное масло, сахарный песок, макаронные изделия и рис - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры - на 5,4%, капуста - на 3,7%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Совет директоров Банка России 14 декабря достаточно неожиданно поднял ключевую ставку до 7,75% с 7,5% (большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ждали сохранения ключевой ставки). Это повышение стало вторым за последние три заседания - в сентябре ЦБ повысил ставку до 7,5% с 7,25% еще более неожиданно для аналитиков и рынка (тогда практически все были уверены в ее сохранении).

"Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году", - говорилось в сообщении ЦБ по итогам совета директоров 14 декабря.

Пика годовой инфляции в 5,5-6% глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает в марте-апреле 2019 года.

Минэкономразвития России ожидало, что в декабре 2018 года темпы роста потребительских цен составят 0,5-0,6%, а по итогам 2018 года ожидаются на уровне 3,9-4%, но фактическая инфляция уже превысила эти прогнозы.