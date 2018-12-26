JD.com объявила о выкупе своих акций на сумму до $1 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $1 млрд.

Финансировать buyback планируется за счет свободных денежных средств, которые имеются на балансе компании.

ADR JD.com в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду подорожали на 2,9%. Между тем с начала текущего года их цена упала на 52,3%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 12,1%, отмечает MarketWatch.

Негативное влияние на стоимость акций JD.com оказал арест в США 31 августа главного исполнительного директора компании Лю Цяндуна по обвинению в сексуальном домогательстве. Бизнесмен, который также известен под европейским именем Роберт Лю, был отпущен на следующий день без залога и вернулся в Китай. При этом компания заявила, что обвинение оказалось ложным. Однако, по данным полиции штата Миннесота, дело по-прежнему остается открытым, и расследование продолжается.

Лю Цяндун, которому сейчас 45 лет, является одним из самых богатых людей в Азии (Forbes оценивает его состояние в $10,8 млрд).

JD.com является вторым по величине интернет-ритейлером в Китае после Alibaba Group Holding. Фирма была основана в 1998 году как магазин дисков, в 2004 году компания открыла онлайн-магазин.

Компания активно инвестирует в развитие бизнеса в сфере прямых онлайн-продаж, аналогичного модели Amazon.com, а также в создание собственной логистической сети. Помимо этого, JD.com вкладывает средства в партнерства с ритейлерами, занимающимися продажей люксовых брендов. В частности, компания инвестировала в Farfetch.