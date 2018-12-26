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Южная Осетия готова создать транзитный путь для России и Грузии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Южная Осетия - самостоятельное государство, которое на равных условиях с Россией и Грузией будет участвовать в работе транзитного пути через республику, заявил в вечернем прямом эфире в среду президент Анатолий Бибилов.

"Наша республика будет равным партнером для стран, которые заинтересованы в открытии транзитного пути через Южную Осетию. Никаких других вариантов быть не может", - сказал Бибилов.

По его словам, в договоренностях, которые будут заключаться в рамках реализации проекта, Южная Осетия, несомненно, будет фигурировать, как независимое государство.

"Есть три стороны - Южная Осетия, Россия и Грузия, которые должны иметь одинаковое отношение к тем дорогам, которые проходят через нашу Республику и Грузию и выходят на территорию Российской Федерации. Мы без сомнения готовы рассматривать вопрос открытия транзита, но при договоренностях с Южной Осетии, как с независимым государством. Никак иначе", - сказал президент.

Бибилов отметил, что Южную Осетию беспокоит милитаризация Грузии, вместе с тем, республика делает шаги по созданию единого контура безопасности с Россией.

"Понятно, что Грузия не собирается мириться с теми политическими реалиями, которые у нас есть. С другой стороны, у нас есть соглашение с Россией, где четко прописано, что нападение кого-либо на одну из сторон принимается как нападение на другую сторону. Мы разрабатываем единый контур безопасности. И ни у каких ястребов в Грузии не хватит смелости, чтобы посягнуть на решимость по защите наших государственных границ", - сказал президент.

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Теги: Южная Осетия
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