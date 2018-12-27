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Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 27 декабря выросли

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,217 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,7 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 26 декабря составлял 2,097 трлн рублей по России и 1,681 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 27 декабря составили 1,472 трлн рублей по России против 1,618 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.

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