"Ямал СПГ": заморозить, расколоть, не смешивать

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ушедший год ознаменовался полномасштабным запуском нового российского завода по сжижению природного газа (СПГ). С опережением на год "НОВАТЭК" с партнерами - французской Total и китайскими CNPC и Фондом Шелкового пути (SRF) - запустил проект "Ямал СПГ" и начал строить центр по изготовлению платформ для будущих СПГ-проектов в Арктике, которые будут создаваться по новому принципу.

Растопивший льды

Запуску "Ямал СПГ" "on time and on budget" не смогли помешать даже американские санкции, исключившие использование не только долларов, но и американских финансовых институтов в проекте.

Но самой главной опасностью для второго в России СПГ-проекта была транспортная составляющая. Почти полгода моря Северного Ледовитого океана скованы тяжелыми льдами, и вывезти СПГ с завода, запитанного газом Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал, представлялось нелегкой задачей. Тем не менее, "Ямал СПГ" эту проблему решил, придумав газовозы ледового класса Arc7, ранее не существовавшие в мире. Правда, в зимнее время эти танкеры все равно требуют проводки ледоколами.

Поэтому запуск проекта с опережением привел к другой головной боли - как вывезти это сокровище к потребителю? "Ямал СПГ" попросил судовладельцев, которые по его заказу строят газовозы, также ускориться, и многие согласились. Но все равно потребовались дополнительные меры - "Ямал СПГ" договорился с норвежской Tschudi о том, чтобы переваливать СПГ в Норвегии из газовозов ледового класса, которых пока на проекте работает две трети от заказанного количества, в танкеры обычного класса, и дальше поставлять на рынки конечного потребителя. Поэтому "Ямал СПГ" уверяет, что никаких проблем с вывозом продукции не возникнет.

Надбавка за скорость

По словам главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, за счет ускоренного ввода очередей завода "Ямал СПГ" продаст в 2018-2019 годах дополнительно 8 млн тонн сжиженного природного газа. Дополнительные объемы не были законтрактованы по долгосрочным контрактам, поэтому продаются на спотовой основе пропорционально долям акционеров.

"НОВАТЭК" торгует также объемами, приходящимися на долю SRF, то есть, 60% производимого газа. Таким образом, в 2018-2019 гг. компания имеет для продажи на краткосрочном рынке портфель порядка 4,8 млн т СПГ. А это довольно серьезный объем для мировой торговли. По итогам 2017 года объем продажи СПГ на кратко-и среднесрочном рынке достиг 88 млн тонн (в целом объем СПГ-торговли - около 400 млн т/г).

Таким образом, на агрессивном трейдерском рынке с не очень высокой маржой (по разным усредненным оценкам - порядка 4%) "НОВАТЭК" займет долю порядка 5%. Для сравнения, портфель одного из его партнеров - Total, занимающего второе место в мире и закупающего объемы во всех регионах мира с возможностью свопирования для повышения маржи, составляет 40 млн т/г. Такие "зубры" мирового трейдинга, как Gunvor, Glencore, Vitol, продают в среднем 4-10 млн т/г и больше.

"НОВАТЭК" подготовился к такому развитию событий и привлек нового топ-менеджера для продажи СПГ на мировых рынках - это направление возглавил Юрий Ерошин, до этого отвечавший за продажу электроэнергии в "Фортум" .

Давление не снижать

До того, как была достигнута договоренность о перевалке в Норвегии, "Ямал СПГ" доставлял свой груз на арктических газовозах до европейских портов, в основном во Франции, Бельгии и Голландии. Таким образом, за счет перевалки в Норвегии компании удалось укоротить транспортное плечо, повысив тем самым оборачиваемость газовозов ледового класса.

Но и тут возникли проблемы. "Уже сегодня мы видим, что Норвегия из-за наших перевалок СПГ столкнулась с давлением со стороны западных партнеров", - заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на прошедшем после запуска третьей очереди "Ямал СПГ" совещании с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Ямал СПГ" запустил проект в жесточайшей конкуренции с американскими и австралийскими проектами в условиях санкций США. И в качестве усмешки судьбы первый танкер с СПГ, произведенным на Ямале, попал не просто на мировой рынок, а в замерзающий американский Бостон. При том, что Россия открыто обвиняла США в использовании санкционного рычага с целью задавить конкуренцию на рынке СПГ.

Проект смог остаться в бюджете в $27 млрд, что является довольно исключительным примером на мировом рынке. Так, например, Total чуть снизила свою долю в австралийском проекте Ichthys , запущенном в 2018 году, из-за роста затрат и срыва сроков.

Конкуренция на рынке нарастает. В 2019 году Wood Mackenzie ожидает рекордных объемов одобрения СПГ-проектов. Окончательное инвестиционное решение (FID) может быть принято в общей сложности для проектов на 220 млн тонн СПГ в год, подсчитали эксперты. В частности, "НОВАТЭК" планирует принять FID по новому СПГ-проекту "Арктик СПГ 2", который будет возводиться на полуострове Гыдан, во второй половине 2019 года.

Скованные одной целью

Ввиду нового давления на перевалку в Норвегии Михельсон призвал правительство, заинтересованное как в том, чтобы застолбить серьезную долю на СПГ-рынке, так и увеличить транспортировку грузов по Севморпути, ускорить выделение средств на свои проекты, призванные вывезти СПГ из Арктики.

"НОВАТЭК" придумал построить два терминала по перевалке СПГ из судов арктического класса, которые дороже и в строительстве, и в использовании, в конвенционные суда, на обоих концах Северного морского пути - на Камчатке и под Мурманском. Компания намеревается за счет этого сэкономить на стоимости фрахта танкеров. При этом "НОВАТЭК" рассчитывает привлечь средства государства в эти проекты.

Как сообщил на совещании министр транспорта Евгений Дитрих, в бюджете пока не заложены средства на строительство терминала "Утренний", терминалов в Мурманской области и Камчатском крае, которые инициировал "НОВАТЭК" в рамках строительства СПГ-заводов на Ямале и Гыдане.

Стоимость терминала "Утренний", который будет построен в Обской губе Карского моря для загрузки газа "Арктик СПГ 2", составляет 153 млрд рублей, из них примерно 112 млрд рублей - расходы на объекты федеральной собственности. Стоимость мурманского терминала оценивается в 70 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей - в объекты федеральной собственности. Проект терминала на Камчатке будет стоить 100 млрд рублей, в том числе 30,5 млрд - объекты госсобственности.

По информации источников "Интерфакса", есть идея вообще не строить специальные газовозы для "Арктик СПГ 2" - в случае, если будут построены терминалы в Мурманске и на Камчатке можно справиться и 15 танкерами, которые предназначены для "Ямал СПГ". "НОВАТЭК" признает, что эти терминалы позволяют как минимум оптимизировать количество газовозов Arc7 для будущих СПГ-проектов.

Однако в марте текущего года Минпромторг предложил законопроект, направленный на запрет использования иностранных судов на Севморпути для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Все 15 газовозов Arc7 для "Ямал СПГ" заказаны на корейской верфи DSME, при этом лишь один из них принадлежит российской компании "Совкомфлот" (СКФ) - изначально обсуждалось, что СКФ будет владеть 2-6 танкерами, но в итоге российский судовладелец остановился только на первом, пилотном газовозе.

Остальные суда заказали иностранные судовладельцы - китайские, японские, греческие и канадские компании. Минтранс предлагает предоставить 3-летний переходный период, в течение которого разрешаются каботажные перевозки на Севморпути с использованием газовозов, работающих для "Ямал СПГ" и ходящих под иностранным флагом.

Безоговорочно прописывать такую возможность Минтранс не готов и пока намерен держать "НОВАТЭК" в напряжении. Ожидает ли правительство, что за эти три года 14 танкеров перейдут под российский флаг - сложно сказать. "НОВАТЭК" призвал не смешивать "экспорт" с "каботажем". "На самом деле юридически это каботаж, а по сути - экспорт", - заявил Михельсон в ходе совещания.

Правительство пытается развить российское судостроение, и заинтересовано в том, чтобы российские компании заказывали танкеры в России. Кроме того, чтобы разламывать арктический лед, России нужно построить несколько ледоколов, как новых, так и взамен выходящих из строя. Только ледокол нового поколения "Лидер" будет стоить почти 100 млрд рублей.

Таким образом, теперь "НОВАТЭК" зависит и от способности российских промышленников сработать "on time and on budget". "НОВАТЭК" в этом уверен.