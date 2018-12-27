ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 декабря, составляет 68,8762 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,01%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 декабря, составляет 78,3880 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,17%.