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Международные резервы РФ с 14 по 21 декабря выросли на $1,1 млрд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 21 декабря составили $466 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 14 декабря международные резервы равнялись $464,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Теги: ЦБ РФ

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