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Нефть Brent подешевела до $52,7 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в четверг после скачка в среду, на рынок продолжают оказывать давление опасения по поводу избытка предложения топлива на рынке.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 по московскому времени 27 декабря опустился на $1,77 (3,25%) - до $52,70 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,587 (3,42%) - до $44,64 за баррель.

В среду Brent взлетела на 7,9%, WTI - на 8,6%, однако обе марки завершают год снижением цены примерно на четверть на опасениях, что различные политические события приведут к снижению темпов роста мирового ВВП, и глобальная экономика просто не сможет переварить все поставляемые объемы нефти.

Пессимизм рынка не смогла изменить даже новая договоренность между странами ОПЕК и их партнерами о совместном сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива США. Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером. Эксперты в среднем ожидают сокращения товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

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