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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,7%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне позитивного закрытия фондовой Америки накануне и коррекции нефти вверх; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, при этом лидируют бумаги "РусАла".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2343,51 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1062,04 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 69,49 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,7%), "Распадской" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Мечела" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%).

Зарубежные рынки

Индексы в США завершили торги накануне ростом после волатильной сессии на фоне достаточно низких объемов операций. Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индикатора составило 136,4 пункта, а не 135,7 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7 пункта.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

В пятницу в Азии преобладает умеренный рост индексов (Китай вырос на 0,3%, но Япония просела на 0,3%,), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Японский рынок ушел в "минус" из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии, пишет MarketWatch. Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

Нефть утром в пятницу дорожает, отыгрывая потери предыдущего дня, усиленные статистикой по запасам сырья в США. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $53,86 за баррель (+2,1% и -4,2% в четверг), февральская цена WTI - $45,72 за баррель (+2,5% и -3,5% накануне).

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