Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве
Экономика Итоги года: 2018

Уходящий год стал для рынков акции Азии худшим с 2011 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали смешанные результаты в пятницу, завершившую самый тяжелый год для этих рынков с 2011 года, пишет агентство Bloomberg.

Торговые споры США и Китая подорвали оптимизм инвесторов в уходящем году.

Вместе с тем последняя неделя 2018 года на рынках акций АТР завершилась небольшим повышением, поскольку участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

КНР-2018: $2,4 трлн потерь и третье место

Китай в 2018 году показал самое значительное падение среди основных фондовых рынков мира. Индекс Шанхайской фондовой биржи завершил год на 25% ниже, чем начинал его.

Капитализация компаний материкового Китая сократилась за 12 месяцев на $2,4 трлн. Сокращение в абсолютном выражении стало рекордным с 2002 года - за все время сбора данных агентством Bloomberg. Во время мирового финансового кризиса 2008 года процентное падение Shanghai Composite было более значительным - 65%, но в абсолютных величинах потери оказались меньше.

В результате падения китайский рынок акций уступил Японии второе место по величине в мире, бессменным лидером остаются США.

Объемы торгов в 2018 году сократились до 368 млрд юаней ($53,7 млрд) в день - минимума с 2014 года.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Свою роль в обвале китайского рынка сыграли торможение экономического роста и торговая война с США. Кроме того, борьба Пекина с долговой нагрузкой на экономику не пошла на пользу фондовым индексам, несмотря на приток иностранных инвестиций и усилия госбанков по вливанию денежных средств в рынок акций.

Инвесторам было негде укрыться на китайских биржах: все 10 отраслевых групп индекса "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 ушли в минус, столь масштабного и единодушного падения не фиксировалась с 2011 года.

Гонконгу не удалось избежать негатива, связанного с Китаем. Фондовый индекс гонконгской биржи Hang Seng опустился на 15% по итогам года. Для интернет-гиганта Tencent, который является его частью, 2018 год стал худшим с момента IPO - капитализация сократилась на 25%.

Однако лидером падения в Гонконге по итогам года стал производитель акустических компонентов AAC Technologies - минус 68%.

По итогам торгов в пятницу Shanghai Composite повысился на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,3%, Hang Seng - на 0,1%.

Биржи в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге возобновят работу уже 2 января.

Япония-2018: первое падение за семь лет

Японский Nikkei 225 в пятницу опустился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,5%. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,6% - до 110,3 иены.

По итогам 2018 года японский рынок акций остался в минусе впервые за семь лет, отмечает CNВС. Topix потерял 18% за год и с предпоследней недели он находился в "медвежьем" тренде. А ведь год начинался на подъеме: в январе Topix достигал максимума за 27 лет.

Основной индекс страны Nikkei 225 упал за 12 месяцев на 12%.

Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Как стало известно 28 декабря, промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Наиболее значительное падение 28 декабря показали японские предприятия розничной торговли и фармацевтические компании. Курс акций японского ритейлера Fast Retailing упал на 0,4%.

Биржи Японии будут закрыты в связи с новогодними празднованиями с 31 декабря по 3 января.

Индия-2018: робкий успех

Индийский Sensex поднялся на 6% по итогам 2018 года - прирост невелик, но на фоне падения на остальных рынках и его можно считать удачей.

В плюсе также остались Новая Зеландия (+3,5%). Практически на всех остальных рынках акций региона зафиксировано падение.

Южнокорейский KOSPI упал за год более чем на 17%, австралийский S&P/ASX 200 - почти на 7%, индонезийский Jakarta Composite - на 2,5%.

Филиппины показали худший результат в блоке стран Юго-Восточной Азии - падение на 12,8%.

Что год грядущий им готовит

Аналитики надеются на оттепель на фондовых биржах Азии уже в первом квартале 2019 года, но предупреждают, что спорные вопросы, включая торговые переговоры Китая и США и бюджетный кризис в Вашингтоне, могут задержать восстановление рынка.

"Нас ждет период повышенной волатильности. И мы считаем, что в этом случае свою роль может сыграть уход в кэш", - заявил Манприт Джилл из Sandard Chartered, отвечающий за стратегию на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом, валют и сырья.

Morgan Stanley в обзоре от 20 декабря давал "бычий" прогноз для рынков Азии на 2019 год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Азия
Экономика
Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possibleДогнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible
Итоги года для мирового рынка нефтиПодробнее
 Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестицииКрадущаяся экономика, затаившиеся инвестиции
Итоги года для экономики страныПодробнее
 Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018
СКАН подвел итоги года по упоминаемости российских топ-менеджеров и бизнесменов в СМИПодробнее
 Председателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера ТомаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома
Он вступит в новую должность 1 январяПодробнее
Трубы слишком большого диаметраТрубы слишком большого диаметра
Итоги года у производителей трубПодробнее
 ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"
Компании обязаны прекратить деятельность на рынке ценных бумаг до 27 январяПодробнее
 Модельный ряд-2018 - СПИК, СПИК 2.0, НДС и другие новинкиМодельный ряд-2018 - СПИК, СПИК 2.0, НДС и другие новинки
Итоги года в российском автопромеПодробнее
 "Мечел" - ожидания vs реальность"Мечел" - ожидания vs реальность
Итоги года в горнодобывающей отрасли через призму одной компанииПодробнее
 Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее времяМинтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее время
Самые массовые увольнения грозят работникам финансового сектораПодробнее
 Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспортПутин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт
Эта мера, помимо прочего, стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов, считает президент РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАВ РоссииФедслужбу по регулированию алкогольного рынка обвинили в недостаточном контроле ЭкономикаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома

Гендиректор "Локомотива" Геркус объявил об уходе из команды

В ДНР назвали число погибших за год в результате конфликта в Донбассе

Самолет ВМС США пролетел над закрытым районом учений кораблей РФ близ Сирии

Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible

Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possibleИтоги года для мирового рынка нефти Подробнее

В десятках городов РФ день Ильи Муромца отметят 1 января пробежкой и молебном

Суд запретил бывшему саратовскому министру экологии появляться в своем министерстве

Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестиции

Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестицииИтоги года для экономики страны Подробнее

В ЕС вступили в силу новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему

Меркель и Макрон потребовали освободить задержанных Россией украинских моряков

ФТС перечислила в бюджет более 6 трлн рублей, перевыполнив годовой план

ВС РФ отменил решение об оправдании карельского экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве

Экс-замначальника тульского наркоконтроля осужден за взятки от содержателей борделя

Единственное в Москве психологическое отделение помощи онкобольным продолжит работу

Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой при отказе демократов поддержать проект стены

Глава минобороны Украины пообещал и дальше проводить корабли через Керченский пролив

В московском кинотеатре "Иллюзион" появятся еще два зала

Уходящий год стал для рынков акции Азии худшим с 2011 года

Четверо жителей Челябинска осуждены за экстремизм и убийство

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации, рассказал источник Подробнее

Эрдоган собрался отдельно приехать в Россию для встречи с Путиным

Налог на безопасность в Турции не коснется большинства российских туристов

В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск

Путин позитивно оценил расширение контроля сирийской армии над территорией страны

Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж

В СПЧ призвали срочно госпитализировать экс-сенатора Дерева из СИЗО в больницу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');