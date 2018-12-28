"ЛУКОЙЛ" вернулся к проекту строительства трубопровода Туба-Фао в Ираке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Lukoil Mid-East Limited (оператор проекта разработки месторождения Западная Курна-2 в Ираке) объявил тендер на подготовку FEED (услуги по начальному техническому проектированию) для экспортного нефтепровода Туба-Фао в Ираке.

Согласно материалам компании, тендерные предложения принимаются до 28 января 2019 года.

Как сообщалось, в 2014 году "ЛУКОЙЛ" и иракская сторона подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении Западная Курна-2, которое, в частности, предусматривает внесение в перечень работ строительство трубопровода Туба-Фао.

В условиях роста добычи, ставшего следствием проведенного в последние годы ряда лицензионных раундов, экспортная система Ирака нуждается в расширении. Строительство трубопровода Туба-Фао позволит напрямую соединить месторождение Западная Курна-2 с крупнейшим экспортным терминалом страны, создав условия для дальнейшего роста добычи на месторождении, пояснял президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Проект Туба-Фао предусматривает строительство трубопровода от действующего резервуарного парка Туба до находящегося на побережье Персидского залива резервуарного парка Фао, являющегося основным экспортным хабом Ирака, для увеличения поставок нефти в этом направлении от разных производителей.

По Туба-Фао был проведен pre-FEED (предпроектное прединвестиционное исследование), по которому предусмотрена возможность прямого подключения трубопровода к выносным причальным устройствам, а также увеличение мощности насосных систем резервуарного парка Туба. Первоначально "ЛУКОЙЛ" объявлял тендер на подготовку FEED по проекту нефтепровода Туба-Фао в 2015 году, но впоследствии он был отменен. Ранее обсуждалась возможность строительства двух ниток протяженностью до 120 км каждая мощностью 1,2 млн б/с и 1,6 млн б/с. На данный момент принято решение о целесообразности строительства одной нитки на 1,2 млн б/с, сообщил "Интерфаксу" источник в Basra Oil Company.

Контракт на разработку месторождения Западная Курна-2 был подписан в 2010 году. Срок действия контракта составляет 25 лет. У "ЛУКОЙЛа" 75% в проекте, у иракской госкомпании North Oil Company - 25%.

Первая нефть на проекте Западная Курна-2 была добыта в марте 2014 года. В апреле 2018 года "ЛУКОЙЛ" и Basra Oil Company подписали план разработки месторождения Западная Курна-2, предусматривающий "полку" добычи нефти на уровне 800 тыс. б/с. Документ предполагает достижение уровня 480 тыс. б/с в 2020 году и 800 тыс. б/с в 2025 году. В настоящее время разрабатывается формация Мишриф, добыча составляет 400 тыс. б/с. Изначально контракт предполагал "полку" добычи в 1,8 млн б/с, затем она была снижена до 1,2 млн б/с.

Добыча нефти на месторождении Западная Курна-2 в Ираке в 2017 году снизилась на 4,5% и составила 20,8 млн тонн. Нефть с месторождения поставляется по магистральный нефтепровод длиной 100 км до нефтетерминала Туба.

Месторождение Западная Курна-2, расположенное на юге Ирака, в 65 км северо-западнее крупного портового города Басра, является одним из крупнейших в мире месторождений. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют около 14 млрд барр. Более 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама.