Экономика Итоги года: 2018

ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революции

Итоги года в сфере антимонопольного регулирования

ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революции
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Борьба за регулирование тарифов государственных монополий, которую три года назад, казалось бы, выиграла ФАС, разгорается с новой силой. Руководители ряда крупнейших компаний, недовольные тарифной политикой и практикой, наносят повторный удар, пытаясь добиться передачи регулирования Минэкономразвития.

Главы "Транснефти" , НЛМК и "НОВАТЭКа" настаивают: результат единой политики "инфляция минус" - это дефицит корпоративного бюджета, трудности с выстраиванием инвестпрограмм, выплатой дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, как того требуют от госкомпаний. Министр энергетики Александр Новак, чье министерство, по данным источника "Интерфакса", в процессе обсуждения в правительстве предлагалось в качестве тарифного регулятора, также констатировал - при формировании тарифов ФАС не закладывает в них выплату дивидендов, и компании вынуждены платить их, сокращая свои инвестпрограммы.

Глава объединения крупного бизнеса - РСПП Александр Шохин - в целом сдержан, однако, и у него хватает претензий к регулированию тарифов антимонопольной службой, их отдельно обсудит бюро правления.

Руководство интересантов - как антимонопольного регулятора, так и экономического ведомства - предпочитают уклоняться от комментариев ситуации. Но, судя по тому, что инициатива столь серьезных авторов пока не приблизилась к воплощению в жизнь, у концепции сохранения status quo есть серьезные сторонники.

Фальсификация тарифов

Дискуссия о передаче тарифного регулирования от ФСТ к ФАС вступила в публичную фазу весной 2013 года. Тогда глава конкурентного ведомства Игорь Артемьев рассказал журналистам о том, что занимавший в ту пору должность первого вице-премьера Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о слиянии двух ведомств. Впрочем, тут же оговорился: мол, и ФСТ может идею не поддержать, и бизнес высказывает полярные мнения.

В рамках поручения Шувалова экспертный совет при правительстве даже создал специальную рабочую группу. Но она спустя несколько месяцев признала создание единого органа с функционалом ФАС и ФСТ нецелесообразным. В итоге тема на время оставила СМИ и всплыла только через два года, когда министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что считает возможным создание единого регулятора естественных монополий в форме комиссии, которая бы согласовывала их деятельность.

На этот раз долго ждать не пришлось - и уже в июле президент Владимир Путин подписал указ, упраздняющий ФСТ. "Передать функции упраздняемой Федеральной службы по тарифам ФАС", - говорилось в указе.

Танцы минус

Вплоть до самого прекращения существования ФСТ многое говорило о том, что сдержанным рост тарифов сразу вряд ли станет - инфляция после украинских событий, последовавших за ними санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля вновь отвоевала двузначные рубежи.

В последние месяцы существования ФСТ - в апреле 2015 года - после крупнейшего ежегодного совещания с региональными органами регулирования тогда еще глава Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков заявлял, что итоговая цифра по индексации тарифов в 2016 году вряд ли будет меньше 7,5%. Но одновременно добавлял, что рост тарифов для монополий в 2016 году может быть разным, хотя и не "сильно двузначным".

Однако уже при ФАС, несмотря на рекордную инфляцию в 2015 году (12,9%), двузначной индексации цен монополиям не удалось добиться ни по одной из основных отраслей - правда, дело тут не только в смене регулятора: за скромную индексацию были и обеспокоенное рецессией Минэкономразвития, и сражающийся с инфляцией Центробанк. С тех пор ставки не только не предлагается индексировать по инфляции или больше, но организовалась даже игра "на понижение".

Самое заметное нововведение нового тарифного регулятора в лице ФАС можно охарактеризовать мантрой, которую с тех пор из года в года продолжает повторять ее руководство - "инфляция минус".

Бабушкина шпаргалка

Именно этот принцип и становится красной тряпкой для ярых противников такой политики. И в июне 2018 года глава "Транснефти" Николай Токарев совместно с совладельцем НЛМК и транспортно-логистических активов Владимиром Лисиным и руководителем и акционером "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном направляют премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением передать полномочия по регулированию тарифов от ФАС, работой которой они были недовольны, к Минэкономразвития.

"Это даже не идея, а по сути дела - норма, которая должна быть утверждена, и которой ФАС должна руководствоваться при расчете тарифов. К сожалению, при всем наличии нескольких вариантов, нескольких методик расчета тарифов используется только один - инфляция минус. Здесь я даже не понимаю, зачем эту функцию передали ФАС, можно было посадить бабушку на входе, ей положить шпаргалку и она бы всем твердила одно и то же", - пояснял журналистам один из авторов письма Николай Токарев, а затем добавлял: "Закон о тарифном регулировании, который был недавно внесен на рассмотрение, его все раскритиковали, и сейчас его переписывают".

По его мнению, за время существования у ФАС функции тарифного регулятора ни одного нормативного документа, который бы позволил ситуацию урегулировать (и не только с "Транснефтью"), принято не было.

"Естественно, если мы платим дивиденды, а мы заплатили 83 млрд рублей в этом году, эти деньги должны откуда-то взяться. Они берутся из прибыли, но мы ущемляем инвестпрограмму, вынуждены отодвигать ее на более поздний срок, и это опять же сказывается на всей программе, которую мы предусмотрели. Либо идти на рынок, брать кредиты и в долг отдавать эти дивиденды - это вообще абсурдная ситуация сама по себе, но мы в этом абсурде живем уже который год. Нам действительно придется брать деньги с рынка, заимствовать, платить дивиденды, потом брать заимствования на инвестпрограмму, а нам твердят одно - инфляция минус", - сетовал глава "Транснефти".

Ни пяди тарифов

Адресат письма Дмитрий Медведев, как известно, поставил на нем свою резолюцию с поручением профильным ведомства вопрос проработать, а по итогам доложить. Как рассказывали источники "Интерфакса", знакомые с ходом дискуссии, тема неоднократно выносилась на совещания у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.

При этом в начале декабря во время очередного общения с журналистами Силуанов дал повод думать, что вопрос не получил продолжения, будто бы в кабмине посчитали нецелесообразным обсуждать его более предметно: "Мы недавно передали все это дело в ФАС, объединили, сейчас там набрали специалистов. Мне кажется, нет смысла дёргаться. ФАС справляется с этой функцией. Если считаете, что нужно усилить этот блок, надо усиливать, но не надо передвигать людей с одного ведомства в другое. Мне кажется, ФАС вполне справляется".

Казалось, что вопрос исчерпан, как противники тарифного регулирования вновь дали понять, что будут продолжать настаивать на своем и сдаваться не намерены. За несколько дней до Нового года президент трубопроводной монополии Николай Токарев заявил: "В части тарифного регулирования никто не может быть довольным, потому что нет нормативной базы, которая бы позволяла нормально рассчитывать или позволяла бы использовать методики, открытые и прозрачные и устраивающие всех потребителей, поэтому мы будем продолжать".

"Я уже разговаривал по этому поводу с господином Лисиным, с господином Михельсоном. Наша позиция осталась прежней, и со стороны правительства было обещание вернуться к этому вопросу. Ну, я думаю, не сегодня, не завтра, может быть, в ближайшее время, потому что мы все равно эту инициативу будем продвигать", - подчеркнул Токарев.

"Тарифное" бюро РСПП вместо Давоса

Недовольство тарифной политикой ФАС в каком-то смысле отозвалось и в кругах других представителей крупного бизнеса. В конце декабря глава РСПП Александр Шохин сообщил журналистам, что бюро правления объединения крупного бизнеса отдельно соберется для обсуждения ситуации с подходом ФАС к индексации тарифов.

"Вот у нас, например, когда стало понятно, что никто вроде не едет в Давос, мы на 23 января назначили бюро по обсуждению предложений ФАС по тарифному регулированию, по "пятому антимонопольному пакету" и так далее. Мы хотели в декабре, но там выяснилось, что еще какие-то версии есть по тем же законопроектам у Минэкономразвития. Решили, как говорится, перенести на месяц. А это время Давоса. Мы как бы специально как-то поставили на время Давоса, что вот нам есть чем заняться", - сказал он.

Шохин, однако, констатировал, что для РСПП не принципиально, какое именно ведомство будет заниматься тарифами.

"Мы бюро собираем по законопроекту в основном о тарифах, о тарифном регулировании... Вы посмотрите, в открытом доступе есть законопроекты... И самое главное, что нам надо, на наших глазах Минэкономразвития с ФА там тоже повыясняли отношения... Нас, вообще-то говоря, не это (не передача тарифного регулирования от ФАС к Минэкономразвития интересует - ИФ). Нас интересует политика, то есть нормативно-правовое, регуляторное и правоприменение, естественно. А кто это - Минэкономразвития или ФАС - мы считаем, что проблема-то не решается простой передачей. Нам по существу нужно", - заявил глава РСПП.

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