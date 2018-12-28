Минфин удвоил лимит страхования ответственности "ЭКСАР" до $20 млрд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ вдвое увеличило максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (входит в группу Российского экспортного центра, РЭЦ), теперь он составляет $20 млрд, сообщил РЭЦ.

Договор о предоставлении прямой государственной гарантии РФ на общую сумму до $20 млрд на период до 31 декабря 2042 года (включительно) был подписан 27 декабря, говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, средства государственной гарантии обеспечат выполнение ЭКСАР принятых на себя обязательств в рамках договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций, договоров перестрахования, договоров поручительства и независимых гарантий.

"Повышение финансовой устойчивости агентства - важный сигнал экспортерам. Российская Федерация готова брать на себя риски по обеспечению внешнеторговой деятельности. Принимая новые обязательства, ЭКСАР значительно наращивает страховую поддержку российского экспорта, что существенно повышает конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках", - сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

"ЭКСАР" создано в 2011 году. Основная цель деятельности агентства - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и политических рисков. Единственным акционером "ЭКСАР" является Российский экспортный центр.