Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.

Курс евро в 15:34 МСК составил 79,95 руб., прибавив 28 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 69,95 руб. - плюс 16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21,68 копейки - до 74,3 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение в последний торговый день года. Основные валютные пары демонстрируют волатильность в условиях "тонкого рынка". Сниженная активность участников обусловлена отсутствием на рынке иностранных инвесторов. В США и Европе обычный выходной день, поэтому торги проводятся только валютными контрактами расчетами "завтра".