ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг РФ на 1 октября 2018 года составлял $470,2 млрд, в третьем квартале 2018 года он снизился на $20,4 млрд, или на 4,2%, с $490,6 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд. Таким образом, теперь оценка долга по состоянию на 1 октября 2018 года повышена на $3,2 млрд.

ЦБ отмечает в комментарии, что динамика внешнего долга сформировалась вследствие уменьшения задолженности по ссудам и займам прочих секторов, средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в банках и вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

В результате сокращения обязательств перед нерезидентами при сохранении неизменным объема накопленных иностранных активов положительная чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам января-сентября 2018 года увеличилась на $41,0 млрд - до $312,9 млрд.

Внешняя задолженность РФ в январе-сентябре 2018 года снизилась на $47,9 млрд, или на 9,2%, с $518,1 млрд, в первом квартале она увеличилась на $2,1 млрд, во втором квартале - снизилась на $29,5 млрд, в третьем - еще на $20,4 млрд.