Рынок акций РФ завершил неделю и год ростом индекса МосБиржи за счет ослабления рубля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил последнюю торговую неделю декабря и весь 2018 год ростом индекса МосБиржи за счет ослабления рубля; лидерами роста в субботу выступили "префы" "Транснефти" .

По итогам торгов в субботу индекс МосБиржи составил 2369,33 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1068,72 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,6%.

Доллар поднялся до 69,84 рубля (+0,32 рубля).

По итогам года индекс МосБиржи прибавил 12,3%, индекс РТС упал на 7,4%, доллар подорожал за год на 12,21 рубля, или 21,2%.

Подорожали в субботу рублевые акции "Транснефти" (+4,6%), "Распадской" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "Россетей" (+1,5% и +1,6% "префы"), "РусАла" (+1,5%), "Магнита" (+1,1%), "Ростелекома" (+1%), "Мечела" (+0,9% и +1,2% "префы"), "Мосбиржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Башнефти" (+0,8%), "префы" "Татнефти" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%).

Просели акции "Норникеля" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "префы" "Башнефти" (-0,4%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику и завершили неделю ростом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch. По итогам сокращенной из-за празднования Рождества рабочей недели Dow Jones вырос на 2,8%, S&P 500 - на 2,9%, а Nasdaq прибавил 4%, несмотря на резкий обвал рынка в предрождественскую сессию.

Биржи США будут работать 31 декабря. К концу сессии 29 декабря Dow Jones потерял с начала года 6,7%, S&P 500 - 7%, Nasdaq - 4,6%. С начала декабря все три основных индекса США потеряли более 9,7%.

Давление на рынок акций оказал тот факт, что часть американских федеральных учреждений не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования. В четверг, в частности, Минторг США не стал публиковать данные о продажах новостроек в стране за ноябрь.

Вполне вероятно, что американские госучреждения останутся закрытыми, как минимум, до 3 января, поскольку в четверг американские законодатели не смогли достичь соглашений с Белым домом, которые позволили бы восстановить государственное финансирование, пишет The Wall Street Journal.

Сенат соберется вновь 31 декабря, однако очередная сессия, как предполагается, будет короткой и, скорее, дежурной, поэтому важных решений не ожидается.

Таким образом, решать этот вопрос предстоит уже Конгрессу нового созыва, который начнет работать 3 января.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят финансирование проекта строительства стены между двумя странами.

Нефть накануне подорожала на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершила в "минусе", в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent выросла до $52,8 за баррель (+0,1%), февральская цена WTI - до $45,12 за баррель (+1,1%). За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в субботу мировые биржи закрыты, поэтому российские инвесторы торговали в одиночестве и последняя торговая сессия текущего года прошла достаточно спокойно. В понедельник, 31 декабря, российские биржи работать не будут, многие основные европейские биржи завершат торги раньше обычного, а сессия в США пройдет в обычном режиме. Из макроэкономических данных стоит выделить индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая в декабре.

В конце следующей недели ("Мосбиржа" будет работать 3 и 4 января) интерес представляет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что рынок акций РФ за год остался на месте, а изменения произошли в рамках динамики курса рубля, который ослаб на 21%. Из наиболее ликвидных "фишек" можно выделить существенные потери в "Аэрофлоте" и "Магните", а также впечатляющий рост "НОВАТЭКа" и "Роснефти". Даже бумаги "Газпрома" принесли почти 15% прибыли, а вот Сбербанк, напротив, принес схожие убытки. Явным разочарованием вновь был розничный сектор, а силу показал нефтегазовый сегмент. Также стоит отметить рост дивидендной доходности отечественного рынка: окончательные цифры еще предстоит подсчитать, но данный параметр будет выше, чем в 2017 году.

Однако главным позитивным итогом уходящего года можно считать то, что число индивидуальных инвестиционных счетов уже превысило 500 тыс. Растет и число брокерских счетов, хотя и не столь высокими темпами. Облигации, акции, дивиденды уже не являются "ругательными" словами для населения, поэтому рынок будет жить и развиваться, считает аналитик.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, опасения перед глобальным экономическим спадом и продолжающимся частичным закрытием правительства США вынуждают нефтяных трейдеров ежедневно смотреть на фондовый рынок, а не на основные энергетические показатели. Несмотря на это, акции нефтегазового сектора значительно выросли за этот год ("Газпром нефть" , "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" , "Роснефть", "Газпром" ). С 2019 года на фоне укрепления глобальных цен на нефть российские нефтегазовые компании продолжат рост. Это в любом случае окажет положительное влияние на рубль.

В целом рынки завершают год на позитивной ноте, это говорит о возврате крупных инвесторов. Вполне вероятно, что в следующем году рынки продолжат подъем, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, несколько ухудшила хороший фон в субботу новость о требовании глав Германии и Франции освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственный проход всех судов через Керченский пролив. Это может подлить масла в огонь санкционных рисков.

Вполне возможно, что рынок откроется в январе "гэпом" на 2-4%, но неизвестно, в какую сторону. Американский рынок пока подает сильные сигналы на рост, однако, как уже неоднократно наблюдалось, мнение заокеанских инвесторов может поменяться на противоположное в течение нескольких часов, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в субботу выступили акции ПАО "Обувь России" (+5,3%), "Аптечной сети 36,6" (+4,1%), "МРСК Северо-Запада" (+3,7%), "Мосэнерго" (+3,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+3,6%), банка "Санкт-Петербург" (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (-7,4%), "Росгосстраха" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 5,558 млрд рублей (из них 1,706 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).