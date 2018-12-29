Росстат отменил рецессию в РФ в 2016 году, пересмотрев снижение на рост ВВП на 0,3%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2016 году вырос на 0,3% вместо падения по предыдущим оценкам на 0,2%, опубликовал Росстат в субботу последнюю, пятую, оценку динамики ВВП за 2016 год (всего Росстат публикует пять оценок ВВП).

Росстат также опубликовал третью оценку ВВП за 2017 год - рост составил 1,6% вместо предыдущей оценки роста в 1,5%.

За 2015 год также опубликована пятая оценка динамики ВВП - снижение в 2015 году составило 2,5%, как и по предыдущим оценкам.

Пересмотр динамики ВВП за 2016-2017 годы в большую сторону ожидался экономистами после июньского пересмотра Росстатом данных по динамике промпроизводства в 2016-2017 году в лучшую сторону.

Предварительная оценка динамики ВВП за 2018 год будет опубликована Росстатом в конце января. За январь-сентябрь 2018 года ВВП РФ, по данным Росстата, вырос на 1,6%, в том числе в первом квартале годовой рост составил 1,3%, во втором квартале - 1,9%, в третьем квартале - 1,5%.