Рубль завершил последние торги года вблизи минимумов середины сентября к доллару и евро

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в субботу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой ликвидности рынка в последний торговый день 2018 года перед длительными новогодними выходными.

Курс доллара США составил 69,84 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (на максимуме доллар достигал отметки 69,95 впервые с 11 сентября). Евро стоил 80,1 руб./EUR1, поднявшись на 42,75 копейки. При этом евро чуть ранее обновил максимумы с 14 сентября, достигнув отметки 80,2 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 37,11 копейки - до 74,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль торгуется вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии при невысокой активности участников. Котировки нацвалюты подвержены резким колебаниям в условиях "тонкого" рынка и заметного снижения оборотов. В США и Европе обычный выходной день, поэтому торги проводятся только валютными контрактами расчетами "завтра".

Цены на нефть выросли в пятницу на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершили в минусе, в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Февральский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам сессии 28 декабря подорожал на 4 цента (менее 0,1%) - до $52,20 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос в цене на $0,72 (1,6%) - до $45,33 за баррель. За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.

Начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов отметил в интервью "Интерфаксу", что торги неактивные, рынок низколиквидный, российские игроки находятся в одиночестве. "В этом году уже всё, основные движения будут происходить в следующем году. Всё будет зависеть от того, какие к началу торгов на российском рынке будут цены на нефть, как поведут себя европейские и американские площадки. По результатам этих данных рубль либо вернется к более справедливому, по нашему мнению, курсу, либо продолжит снижаться к новым минимумам", - полагает Р.Фролов.

Банк России в субботу провел аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 249,7 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара в срок до 9 января на 5,12 копейки, до 69,4706 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,76 копейки, до 79,4605 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" в субботу не проводились. Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 по Москве субботы поднялся на 15,91 копейки и составил 69,6155 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $486,2717 млн, вся сумма полностью пришлась на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро с расчетами "сегодня" в субботу не проводились. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 по Москве поднялся на 16,44 копейки и составил 79,7687 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR103,25 млн, объем пришелся на сделки расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,22% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 8,58% и 8,67% годовых.