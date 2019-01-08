Откат рынка акций РФ из-за укрепления рубля сдержали выросшие внешние рынки

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после январских праздников скорректировался вниз по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля, что оказало давление на бумаги нефтяников и металлургов; откат был сдержан выросшими внешними фондовыми площадками и нефтью.

По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи просел до 2389,69 пункта (-0,7%), индекс РТС составил 1122,9 пункта (+0,4%, в начале торгов индекс поднимался в район 1130 пунктов); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар упал до 67,05 рубля (-0,69 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,6%), "РусАла" (-3,3%), ПАО "Полюс" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Татнефти" (-2% и -2,5% "префы"), "Транснефти" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "Россетей" (-1,2%), "РусГидро" (-1%).

Подросли акции "Магнита" (+2,2%), ВТБ (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,3%), но выросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,3%) после возобновления переговоров по торговым вопросам между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут очень хорошо и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник заявил, что Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что американский ЦБ в этом году может пойти всего лишь на одно повышение процентных ставок, сообщает MarketWatch. Ранее он предполагал, что это произойдет два раза.

Хотя состояние экономики США является здоровым, появляются некоторые опасения относительно перспектив роста, сказал Бостик. Он также отметил, что его знакомые бизнесмены высказывают неуверенность в отношении дальнейших действий. В результате Федеральная резервная система может быть менее агрессивной в плане денежно-кредитной политики в этом году, отметил глава ФРБ Атланты.

Нефть во вторник также подорожала. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $57,89 за баррель (+1% и +0,3% в понедельник), февральская цена WTI - $49,09 за баррель (+1,2% и +0,6% накануне).