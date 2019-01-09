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Фондовые индексы США выросли на ожиданиях прорыва в торговых переговорах с Китаем

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли во вторник третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в твиттере.

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

"Ключевым катализатором для фондового рынка являются торговые переговоры США и Китая, и инвесторы надеются на некоторый прогресс, который подтолкнет к росту фондовые рынки", - отмечает аналитик ADSS Константинос Антис.

"В ближайшее время трейдеры также начнут фокусироваться на корпоративной отчетности, и очень важно понять, продолжится ли ослабление темпов роста прибылей компаний", - говорит эксперт.

Акции Tesla прибавили в цене 0,1% на торгах во вторник благодаря сообщениям о том, что китайские банки предоставили производителю электромобилей, начавшему строительство завода в Шанхае, кредиты под низкие ставки. Кроме того, стало известно, что Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., владеет 3 млн акций Tesla, или 1,75% акций компании, которые оцениваются в $1 млрд. Таким образом, Л.Эллисон занимает вторую позицию среди крупнейших индивидуальных инвесторов компании после ее основателя Илона Маска.

Стоимость бумаг Apple поднялась на 1,9%. Южнокорейская Samsung Electronics Co., основной конкурент Apple, опубликовала прогноз, согласно которому ее операционная прибыль в четвертом квартале прошлого года упала почти на 29%.

Сама Apple на прошлой неделе понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив, в частности, слабые продажи в Китае.

Цена акций MetLife Inc. увеличилась на 0,5%. Страховая компания объявила о назначении президентом и главным исполнительным директором Мишеля Халафа с 1 мая 2019 года. В настоящее время М.Халаф является президентом MetLife по США и EMEA. Нынешний глава MetLife Стивен Кандарян останется председателем совета директоров, президентом и CEO компании до 30 апреля 2019 года.

Стоимость бумаг Sears Holdings Corp. подскочила на 66,6%. Американский ритейлер, объявивший о банкротстве в октябре прошлого года, не видит вариантов восстановления бизнеса и намерен обратиться в суд по делам о банкротстве за разрешением ликвидировать компанию, сообщают во вторник американские издания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 8 января вырос на 256,10 пункта (1,09%) и составил 23787,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 24,72 пункта (0,97%) - до 2574,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 73,53 пункта (1,08%) и составил 6897 пунктов.

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