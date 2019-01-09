Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 января снизились и выросли на депозитах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1,766 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,296 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 29 декабря составлял 2,111 трлн рублей по России и 1,53 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 9 января составили 1,902 трлн рублей по России против 1,556 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.