ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 января, составляет 67,0795 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 3,56%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 января, составляет 76,9066 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 3,32%.