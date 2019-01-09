Трудности бурения и извлечения

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский рынок нефтесервиса, восстанавливаясь после кризиса 2014 года, вызванного резким падением цен на нефть, переживает период противоречий.

Развиваясь в непростой экономической и политической ситуации, он, с одной стороны, подвержен множеству вызовов и рисков: санкции со стороны ЕС и США ограничивают доступ к зарубежным технологиям, инвестиционная привлекательность сектора снижается, цены на нефть демонстрируют высокую волатильность, а экологические требования становятся всё жестче.

Кроме всего прочего, рынок в последнее время заметно консолидировался вокруг крупнейших нефтяных компаний: независимых частных НК в портфеле заказов нефтесервисников практически не видно, а появляющаяся время от времени информация о банкротствах небольших подрядчиков не может не влиять на оптимизм оставшихся игроков на рынке.

В то же время, по своим объемам нефтесервисный рынок с каждым годом только растет, хоть и небольшими темпами. По оценке экспертов из Deloitte, по итогам 2018 года рынок в целом вырастет примерно на 5% с 1,3 трлн рублей в 2017 году. Член комитета по энергетике Госдумы Юшаа Газгиреев оценивал в 2018 году нефтесервисный рынок России в $25-30 млрд.

Разведка уходит в вертикаль

Для рынка геологоразведки прошедшие четыре года были непростыми. В 2015-2016 годах этот сегмент сократился почти на 20% по сравнению с пиковыми уровнями 2014 года - с 392 млрд до 316 млрд рублей, приводит цифры представитель "Росгеологии", гендиректор "РГ-Информ" Антон Сергеев.

В 2017 году геологоразведка отыграла это падение, увеличившись на 13% - до 355 млрд рублей. В ушедшем году объемы отечественного рынка ГРР фактически стабилизировались, общие затраты в этот сегмент, по предварительным оценкам, составили в целом 355-360 млрд рублей, доля инвестиций в разведку углеводородов от общих затрат приблизится к 90%.

"С одной стороны, озвученные цифры являются значительными. Но, с другой, в настоящее время мы наблюдаем, что прирост запасов минерального сырья в основном обеспечивается за счет флангов и глубоких горизонтов действующих месторождений и переоценок запасов месторождений, открытых еще в период СССР. Полагаю, что при непринятии мер по воспроизводству минерально-сырьевой базы к 2035 году Россия может потерять до 40% ежегодного объема добычи нефти, что, даже несмотря на прогнозируемый рост несырьевых отраслей, может привести к негативным последствиям для экономики страны в целом", - подчеркивает Сергеев.

Глава "ГЕОТЕК Сейсморазведки" Владимир Толкачев, в свою очередь, отметил, что нефтяные месторождения со значительным объемом запасов в текущий момент находятся в завершающей стадии разработки и характеризуются высокой обводненностью. В частности, на Урале крупные и средние месторождения нефти выработаны уже более чем на половину, еще сильнее - более чем на 80% - разработаны средние и крупные месторождения в Поволжье.

"Сейчас экономически эффективно доразведывать и добывать в таких районах, как Западная Сибирь, Тимано-Печора, Волго-Уральский, Прикаспий, то есть там, где есть развитая инфраструктура, необходимые человеческие ресурсы и оборудование. Нужно выходить на большие глубины свыше 5 км", - считает глава "ГЕОТЕКа".

Еще одним трендом 2018 года, который будет наблюдаться и в 2019 году, является, по мнению руководителя исследовательских проектов отраслевого направления Deloitte Дмитрия Касаткина, приоритизация 3D сейсморазведки перед 2D, что связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов в России. "Но этот тренд не касается сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D", - подчеркнул он.

Согласно данным, представленным Deloitte в аналитическом обзоре нефтесервисного рынка, в 2018 году ожидается снижение роста рынка геофизики на 3-4% на фоне продолжающегося сокращения расходов на геологическое изучение участков недр со стороны заказчиков.

Оценки экспертов относительно среднесрочной перспективы этого сегмента расходятся: в "ГЕОТЕКе" считают, что в ближайшие 3-4 года рынок геофизики продемонстрирует рост, в "Росгеологии" - стабильность (рост не более 0,5% в год), в Deloitte - напротив, снижение.

Бурение - в горизонталь

Объем другого сегмента нефтесервисного рынка - бурового, доля которого в общей структуре оценивается примерно в 35%, несмотря ни на что продолжает расти, причем заметными темпами. И если в 2017 году рост составил около 12%, то в 2018 году он может составить до 15%, полагают эксперты.

При этом рост горизонтального бурения опережает рост вертикально направленного - 9-10% против 11-12%. Недропользователи стали всё чаще заказывать бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали, с длинными горизонтальными окончаниями для последующего массированного гидроразрыва пластов. Такая практика позволяет нефтесервисным компаниям меньшим количеством скважин извлечь больше запасов углеводородного сырья, пояснили в "Буровой компании ПНГ".

По словам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, в настоящее время уже более трети общего объема бурения приходится на горизонтальное. "Это означает, что требуется применение более современных технологий, происходит уход в более технологический сервис", - подчеркивал П.Сорокин.

Лечение от импортозависимости. Дорого

Однако технологически российский нефтесервис всё еще продолжает существенно отставать от зарубежного, и большую часть этого "технологического сервиса" берут на себя американские, европейские и азиатские компании.

На момент введения в 2014 году первых секторальных санкций импортозависимость отечественных нефтесервисных компаний по оборудованию доходила до 50-60%, а по программному обеспечению, компьютерным системам и аппаратурно-программным комплексам - до 80-100%, отметил А.Сергеев. Разумеется, за четыре года в рамках программы импортозамещения произошли определенные подвижки, но не столь существенные, как хотелось бы. Быстрому "лечению" от импортозависимости и развитию отечественных технологий мешает отсутствие необходимого финансирования, трубят в один голос участники рынка.

Сейчас нефтесервисные подрядчики имеют рентабельность бизнеса от 5% и менее. А тарифы на нефтесервисные услуги в России в 5-7 раз ниже зарубежных. При такой низкой рентабельности нефтесервисные подрядчики пытаются всячески снижать стоимость услуг машиностроителей и поставщиков оборудования, отмечают в "Буровой компании ПНГ". Поставщики оборудования, в этой связи, не имеют необходимых источников для НИОКР и реального импортозамещения высокотехнологичных товаров и услуг. "Металлоконструкции, литье конкурируют с китайскими аналогами исключительно из-за налогов и транспортных издержек. Но даже здесь мы вынуждены импортировать качественные металлоконструкции из Европы, так как при сопоставимом качестве эти конструкции оказываются дешевле российских аналогов. Парадокс, но это так", - подчеркивают в буровой компании.

По мнению В.Толкачева, сложившаяся ситуация не повод рассчитывать только на государство и просить деньги из бюджета. Глава "ГЕОТЕКа" считает, что решить проблему с финансированием можно за счет государственно-частного партнерства. С ним согласен и П.Сорокин, который считает необходимым развитие государственно-частного партнерства для отработки образцов новой техники и технологий, а также развитие рыночных механизмов финансирования модернизации рынка, формирование консорциумов, инновационных кластеров и полигонов для стимулирования отечественных разработок.

По мнению замминистра, государственные банки не могут и не будут предоставлять финансирование нефтесервисным компаниям при отсутствии прозрачности их бизнеса. И если пять лет назад ведущие подрядчики торговались на бирже, были открыты для рынка и имели хорошую капитализацию, то сейчас не осталось ни одной такой ликвидной компании: их либо купили, либо они сами ушли с биржи по той или иной причине. "Не будет биржи - не будет финансирования. Невозможно всем раздать деньги из госбанков и просто финансировать компании, не имея прозрачности, никаких данных о них", - утверждал П.Сорокин, выступая весной прошлого года на круглом столе в Госдуме.

Тем не менее, государство всё же пытается оказать со своей стороны поддержку отрасли. Минпромторг при участии крупнейших нефтегазовых компаний ещё в 2014 году сформировал план по импортозамещению нефтегазового оборудования. В рамках этого плана был разработан и направлен в правительство проект постановления по субсидированию работ для производства полноразмерного флота ГРП, которое предполагается начать в 2019 году. Также было выделено 3,44 млрд рублей на создание подводно-добычных комплексов (ПДК), на российское оборудование для сейсморазведки - порядка 2 млрд рублей.

Кроме того, была сформирована межведомственная рабочая группа по импортозамещению в ТЭК, в составе которой действует научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, сформировавший базу данных о спросе и предложении в этой области.

Осенью прошлого года Минэнерго также объявило тендер на работы по анализу текущего состояния нефтесервисного рынка и подготовке предложений по мерам государственного стимулирования этой отрасли. Исследование должно включать информацию о существующих на российском рынке нефтесервисных компаниях, их технических и технологических возможностях, финансовых и производственных показателях. Помимо этого, должен быть проведен анализ статистических данных по оказанным услугам за 2015-2017 годы и подготовлен прогноз развития рынка до 2020 года. Анализ предполагалось подготовить к 1 декабря 2018 года.

В целом за последние четыре года в части нефтегазового машиностроения, по данным Минпромторга, государством было выделено более 14 млрд рублей. "В будущие годы мы планируем сохранить заданную динамику общей поддержки отрасли, при этом будем акцентировать наши предприятия не только выпускать импортозамещающее оборудование для внутреннего рынка, но и поставлять его на экспорт. Для этих целей мы разрабатываем постановление по государственной поддержке российских организаций в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

В "Росгеологии" считают, что поддержка государства окажет существенное положительное влияние на развитие рынков геологоразведки, бурения, а также производства нефтегазового и геофизического оборудования. "Помимо налогового стимулирования, варианты которого прорабатываются сегодня Минэнерго, Минпромторгом, Минприроды и Минфином, усилия государства, полагаю, могут быть сосредоточены на повышении инвестиционной привлекательности недр посредством активизации геологоразведочных работ ранних стадий, локализации и подготовки перспективных ресурсов, формировании фонда объектов поискового задела и фонда перспективных объектов лицензирования", - отметил представитель компании.

Нам еще расти и расти

В наступившем году и компании, и ведомства ожидают сохранения всех основных тенденций. Несмотря на множество экономических и политических факторов, которые препятствуют развитию отрасли, рынок нефтесервисных услуг продолжит показывать рост.

Участники рынка ожидают увидеть преобладание разработки трудноизвлекаемых запасов, переход работы компаний в цифровое пространство, увеличение востребованности вторичных и третичных методов нефтеотдачи. Отставание в технологическом оснащении останется одной из главных проблем для отрасли.

Государство, в свою очередь, утешает рынок, озвучивая свои дальнейшие амбициозные планы: к 2022 году в России планируется создать серийное производство флота ГРП и комплекса для работы на континентальном шельфе, к концу 2023 года - завершить импортозамещение роторно-управляемых систем и создать серийный образец подводно-добычного комплекса.