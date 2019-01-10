Экономика

Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 21 декабря международные резервы равнялись $466 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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