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Экономика

Рынок акций РФ обновил максимум за месяц на фоне устойчивости нефти

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил максимумы индексов МосБиржи и РТС за месяц на фоне устойчивости нефти к попыткам коррекции, лидировали в росте акции "Магнита" и "префы" "Башнефти" , а аутсайдерами выступили бумаги "Ростелекома" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2434,15 пункта (+0,8%, минимум дня - 2398,31 пункта); индекс РТС - до 1142,32 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал до 67,12 рубля (+0,38 рубля).

Выросли "префы" "Башнефти" (+5,4%, до 1894 рублей - максимум за месяц), акции "Магнита" (+3,6%, до 3830 рублей - максимум с начала октября), "Аэрофлота" (+3%), ПАО "Полюс" (+2,6%), "РусАла" (+2,4%), "Татнефти" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Россетей" (+1%).

Подешевели акции "Ростелекома" (-3,2% и -1,3% "префы"; дивиденды за 9 месяцев составят 2,5 рубля на каждый вид акций), "Интер РАО" (-1%), "Распадской" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Газпрома" (-0,02%).

В Азии в четверг преобладала коррекция индексов вниз (Япония просела на 1,3%, Китай - на 0,4%) на слабой статистике из Китая, Европа после снижения отыграла потери (FTSE даже вышел в плюс на 0,4%) и слабо минусует Америка (индекс S&P 500 теряет всего 0,1%).

Темпы роста потребительских цен в Китае в декабре замедлились до минимального уровня за шесть месяцев, повышение цен производителей было самым слабым с сентября 2016 года.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,1% после подъема на 2,2% в ноябре. Рост цен производителей (индекс PPI) в прошлом месяце резко замедлился до 0,9% с ноябрьских 2,7%. Существенное ослабление инфляции подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Есть надежда на то, что соглашение будет подписано до 2 марта - конца трехмесячного "перемирия", объявленного главами двух стран после встречи в Буэнос-Айресе. По завершении этого периода США обещали поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% в случае, если финальное соглашение не будет подписано.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что США рискуют потерять наивысший рейтинг "AAA", если "шатдаун" затянется.

Нефть в четверг умеренно дешевеет после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $61,25 за баррель (-0,3% и +4,6% в среду), февральская цена WTI - $52,06 за баррель (-0,6% и +5,2% накануне). При этом цена Brent оказалась на $1,3 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

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Теги: РТС, МосБиржа
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