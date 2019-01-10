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Экономика

Рубль слегка ослаб к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз вслед за снижением у мировых инвесторов интереса к рисковым активам, в том числе к нефтяным фьючерсам.

Курс доллара США составил 67,03 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,23 руб./EUR1, поднявшись на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21,6 копейки - до 71,62 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля в ходе вечерних торгов 10 января связано, прежде всего, с некоторым ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 0,31% - до $61,25 за баррель. Цена февральского контракта на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени уменьшилась на 0,4% - до $52,15 за баррель.

"Торги на внутреннем валютном рынке сегодня проходят относительно спокойно. Рубль слегка снижается по отношению к доллару и евро вслед за наметившейся отрицательной коррекцией на мировых рынках. Из ключевых событий ближайших дней стоит отметить завтрашнее объявление Минфином параметров покупки валюты на открытом рынке на ближайший месяц. Но с другой стороны, вряд ли эти новости окажут какое-то заметное влияние на курс рубля, учитывая положительное сальдо счета текущих операций, которое с лихвой перекроет объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский,

По словам эксперта компании "Финам" Василия Олейника, "российский рубль в паре с долларом теряет чуть менее полпроцента и вновь торгуется вблизи отметки 67 руб./$1. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты со следующей недели в рамках бюджетного правила, поэтому небольшое давление на нацвалюту вновь может появиться. Основная мировая валютная пара "евро-доллар" торгуется чуть выше отметки $1,15 за евро, а сам индекс доллара находится около отметки 95 пунктов и торгуется с повышением на 0,25%".

В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный отмечают, что "снижение опасений по торговой войне между США и Китаем привело к росту спроса на валюты стран развивающихся рынков, большинство которых с начала января демонстрирует укрепление. На 5,5% вырос бразильский реал, на 3,9% - южноафриканский рэнд, на 2,2% - мексиканский песо. Рубль не стал исключением; он укрепился почти на 4% - до уровня 66,67 руб./$1. Немаловажную поддержку этому также оказал рост цен на нефть. Тем не менее, уже на следующей неделе (15 января) на рынок с покупками валюты для Минфина возвращается ЦБ РФ, что может создать риски для курса рубля. По нашей оценке, объем покупок может составить около $3,5-4,0 млрд в месяц. Торговый диапазон на неделю для доллара представляется как 65,5-68,0 руб./$1".

"Нефть сегодня утром падала довольно заметно, к настоящему моменту масштабные продажи сократились в объемах. Основной триггер для благополучия сырьевых котировок заключается в результативных торговых переговорах между США и Китаем. Пекин пообещал Штатам покупать больше энергоносителей и продукции сельскохозяйственного сектора, чем вдохновил инвесторов на приобретения. Однако вряд ли стоит ожидать, что и далее переговоры пойдут так же гладко. Доллар США остается локально слабым на мировом рынке. Это могло бы поддерживать рубль, но не сейчас. В секторе ОФЗ тоже все выглядит неплохо, но рубль не реагирует и на это. Все дело в ожиданиях - уже 15 января Банк России готовится выйти на рынок с покупками иностранной валюты. Это фактор давления. Кроме того, "зависла" тема со снятием санкций с российских алюминиевых компаний. И наконец, вышедшие свежие данные по инфляции в РФ показали разгон индекса потребительских цен в силу повышения НДС, что тоже негативно для рубля", - считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 января на 21,9 копейки, до 66,8605 руб./$1, и повысил курс евро на 30,39 копейки, до 77,2105 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 5,93 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,9892 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос всего на 3,93 копейки к уровню среды - до 67,0376 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 723,292 млн, из которых $1 млрд 32,851 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 690,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к среде на 38,42 копейки, до 77,2289 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 42,91 копейки и составил 77,2836 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR537,741 млн, из которых EUR237,841 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,9 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного подорожали. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 3 базисных пункта (б.п.) и 10 января составила 7,88% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,94% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 3 месяца выросли на 1 б.п. - до 8,22% годовых и 8,63% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п., поднявшись до 8,72% годовых.

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