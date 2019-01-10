Концерн "Россиум" получил 53% акций НПФ "Нефтегарант"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.

Такую долю "Россиум" получил в результате присоединения НПФ "Согласие-ОПС", в котором он владел 90,1%, к НПФ "Нефтегарант".

"Россиуму" теперь принадлежит 2 млн 662 тыс. 605 акций НПФ "Нефтегарант".

В начале декабря сообщалось, что НПФ "Нефтегарант" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему двух пенсионных фондов - "Нефтегарант-НПО" и "Согласие-ОПС".

После реорганизации акционерами объединенного НПФ "Нефтегарант" стали концерн "Россиум", ООО "РН-Пенсионные активы", Дальневосточный банк, АО "ИК Регион". Сделка носила безденежный характер. Пока свою долю в фонде раскрыл только "Россиум".

Объем пенсионных накоплений под управлением объединенного НПФ "Нефтегарант" составляет 120,4 млрд рублей, объем пенсионных резервов - 61,2 млрд рублей. Число застрахованных лиц - клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию - около 1,6 млн человек. Фонд реализует корпоративные пенсионные программы в рамках 340 пенсионных проектов российских предприятий, входящих в группу "Роснефти", клиентами фонда по негосударственному пенсионному обеспечению являются свыше 158 тыс. человек.