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Экономика

Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и его заместитель Ричард Кларида в четверг подтвердили курс на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году.

По словам Пауэлла, выступавшего в Экономическом клубе Вашингтона, экономика США находится в хорошем состоянии. "В США экономика устойчива. Основной предмет беспокойства для меня - мировой рост, который несколько замедляется", - отметил он.

При этом глава ФРС добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок. Как и в прошлую пятницу, он заявил, что сдержанный прогноз инфляции позволяет ФРС проявить терпение и не спешить с увеличением стоимости денежных средств. "Мы находимся в такой ситуации, когда может проявить терпение и гибкость, подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - сказал он.

Как подсчитала The Wall Street Journal, слово "терпение" и его производные прозвучали в выступлении Пауэлла пять раз.

"На что мы действительно должны обратить внимание, так это на то, что именно колебания рынка означают для нашего экономического прогноза, если корректировки цен на финансовых рынках приобретают устойчивый характер", - сказал позднее в четверг Кларида в Нью-Йорке. В случае проявлений экономического спада центробанку следует действовать до того, как он развернется в полную силу, добавил зампред ФРС.

По словам Пауэлла, ослабление роста экономики в Китае вызывает опасения и вынуждает ФРС внимательно следить за развитием событий. Вместе с тем глава Федрезерва считает, что пока взаимное повышение пошлин США и Китая не оказало существенного влияния на реальную экономику обеих стран.

Пауэлл допустил, что Федрезерв может пересмотреть текущий прогноз повышения ставок - дважды в 2019 году - в сторону снижения.

"Нет заданного курса для процентных ставок. В течение года мы будем смотреть на ситуацию в экономике. Мы будем учитывать ужесточение условий финансирование, а также снизим прогнозы изменения процентных ставок и попытаемся предотвратить ослабление мерами денежно-кредитной политики еще до того, как оно произойдет", - сказал глава ФРС.

Отдельно он сообщил, что Центробанк США пока не определился с конечным размером портфеля гособлигаций и других активов, который вырос с менее чем $1 трлн перед кризисом 2008 года до $4,5 трлн на пике - после трех раундов покупки активов с целью стимулирования экономического роста.

С 2014 года ФРС прекратила наращивать портфель и практически до конца 2017 года его объем почти не менялся. В прошлом году Федрезерв частично прекратил реинвестировать средства, получаемые после наступления срока погашения облигаций. Сейчас объем активов на балансе ФРС составляет чуть более $4 трлн.

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Теги: ФРС, Джером Пауэлл, США
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