Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,3%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов пятницы продолжил движение вверх на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,03-0,3%, при этом раллируют акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2434,76 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1145,84 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 67 рублей (+0,09 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+5,1%) и GDR En+ Group (+5,6%) на фоне известий, что глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе встречи в Конгрессе в четверг привел аргументы в пользу принятого его ведомством решения о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл", "Евросибэнерго") и назвал это решение свидетельством успешности санкционной политики США.

Мнучин отрицал, что снятие санкций призвано помочь российским властям. Он заявил журналистам, сообщает агентство Bloomberg, что это решение не является "политически мотивированным", а связано с ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия. Ряд законодателей подвергли план Минфина сомнению и предложили принять резолюцию для отмены решения о снятии санкций. Мнучин отметил, что компании En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые Вашингтон намерен исключить из санкционного списка, могут вновь подпасть под санкции в случае несоблюдения требований Минфина.

Также выросли акции "Мечела" (+1,2%), "Башнефти" (+0,7%), "Транснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,2%).

Просели бумаги "Мобильных телесистем" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в четверг завершили ростом пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря, пишет Dow Jones.

В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,9%, S&P 500 - 3,6%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1%, Китай - на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в четверг утвердили инвесторов во мнении о том, что позиция Центробанка по кредитно-денежной политике стала более "голубиной". Это поддержало оптимизм трейдеров, ранее выражавших опасения, что продолжающееся ужесточение политики Федрезервом может спровоцировать рецессию в экономике США.

Пауэлл подчеркнул, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки. Он отметил также, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Нефть утром в пятницу консолидируется, неделя завершается самым существенным ростом за два года; уровень цен Brent на $0,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,64 за баррель (-0,1% и +0,4% в четверг), февральская цена WTI - $52,61 за баррель (+0,04% и +0,4% накануне).

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch. С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.