Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.

В декабре 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,9% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В 2017 году реальный эффективный курс рубля снизился на 0,9% после роста в 2016 году на 20,4%, в 2015 году - на 0,9% и снижения в 2014 году на 27,4%.

Реальный курс рубля к доллару США в декабре 2018 года по отношению к ноябрю снизился на 0,5%, к евро - на 0,8%.

За 2018 год реальный курс рубля к доллару снизился на 10,8%, к евро - на 6,9%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2018 году составил 62,54 руб./$1 против 58,33 руб./$1 в 2017 году, 66,90 руб./$1 в 2016 году, 60,66 руб./$1 в 2015 году, 37,97 руб./$1 в 2014 году, 31,82 руб./$1 в 2013 году, 31,07 руб./$1 в 2012 году и 29,35 руб./$1 в 2011 году.

Средний номинальный курс евро к рублю в 2018 году составил 73,88 руб./EUR1 против 65,78 руб./EUR1 в 2017 году, 74,06 руб./EUR1 в 2016 году, 67,43 руб./EUR1 в 2015 году, 50,46 руб./EUR1 в 2014 году, 42,27 руб./EUR1 в 2013 году, 39,94 руб./EUR1 в 2012 году и 40,87 руб./EUR1 в 2011 году.