Экономика

ЦБ рекомендовал не начислять проценты по вступлении в силу решения о взыскании долга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендует кредиторам не начислять проценты и неустойки по потребительским кредитам после вступления в силу судебного решения о взыскании долга.

Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора. Оно касается банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

"Применение практики начисления процентов и неустоек после вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности по договорам потребительского кредита (займа) влечет чрезмерное наращивание долговой нагрузки заемщиков, в том числе невозможность фактического исполнения обязательств, в целом оказывая негативное влияние на сектор потребительского кредитования", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что в случае неисполнения заемщиком требования кредитора обязательства по уплате процентов и выплате неустойки не прекращаются и продолжают начисляться до дня возврата долга включительно. При этом регулятор обращает внимание на практики, применяемые кредиторами в целях фиксации задолженности по потребкредитам.

Банк России рекомендует кредиторам принять во внимание эти практики для недопущения существенного увеличения долговой нагрузки потребителей и образования просроченной задолженности, невозможной к взысканию.

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