К эксперименту с налогом для самозанятых присоединились тысячи человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Налог на профессиональный доход, переход на который в рамках долгосрочного эксперимента начался с 2019 года в четырех регионах РФ, оказался востребован пользователями, заявила Федеральная налоговая служба.

"С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00:07 1 января. Эксперимент начался хорошо, вы видим высокую активность среди пользователей, а значит, этот налоговый режим востребован", - заявил журналистам официальный представитель ФНС Борис Беляков.

"Мы анализируем обращения и комментарии от налогоплательщиков, планируем ежемесячно обновлять приложение на основе запросов пользователей", - сказал он.

Точную цифру самозанятых, прошедших регистрацию, ФНС пока не раскрывает.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Условия эксперимента не будут меняться в течение десяти лет. Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн руб. в год.