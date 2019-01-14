Рынок акций США снизился на фоне слабых статданных из Китая

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снижаются в понедельник из-за опасений, связанных с торможением роста экономики в Китае и мире в целом.

По итогам прошлой недели индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,4%, Standard & Poor's 500 - на 2,5%, Nasdaq Composite - на 3,5%.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%. При этом в пересчете на доллары США декабрьское падение китайского экспорта стало максимальным за два года - 4,4%.

Несмотря на торговые споры Китая и США, положительное сальдо для КНР по итогам 2018 года было максимальным по крайней мере с 2006 года - $323 млрд. Китайские экспортеры ускоряли отгрузку товаров из-за угрозы новых пошлин и других ограничений со стороны США.

Кроме того, в понедельник подтвердились данные о сокращении продаж автомобилей в Китае в прошлом году, что было воспринято рынком как еще один признак торможения экономики.

Акции Citigroup Inc., который входит в тройку крупнейших американских банков, подорожали на 1,2% с начала основной сессии. Скорректированная прибыль банка превзошла ожидания Уолл-стрит, однако показатели выручки оказались слабее прогнозов. В том числе выручка от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, сырьем и валютами (FICC) упала на 21%, что, по мнению экспертов, является плохим предзнаменованием для всех ведущих банков.

Однако телеконференция Citi для аналитиков помогла успокоить рынок. В целом, индекс финансовой отрасли сократил падение до 0,2%. В частности, финдиректор Citi разъяснил результаты в сегменте FICC, отметив, что ничего необычного не произошло, а также отметил, что рынки акций и облигаций немного стабилизировались после окончания IV квартала, хотя до полного восстановления еще далеко.

Котировки акций генкомпании PG&E Corp. рухнули на 47%. Компания, бизнес которой пострадал из-за лесных пожаров в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, объявила, что планирует подать заявление о банкротстве 29 января.

Рыночная стоимость самого большого газетного издательства США Gannett Co. Inc. подскочила на 16%. Медиагруппа MNG Enterprises подтвердила намерение приобрести Gannett, предлагаемая цена превышает котировки на закрытие торгов в пятницу на 23%.

Цены акций высокотехнологичных компаний из списка FAANG снижаются на сигналах об ослаблении экономического роста: Amazon - на 1,4%, Apple - на 1,5%, Alphabet - на 1,3%, Netflix - на 1,6%.

Курс ценных бумаг Hudson Ltd., управляющей магазинами в аэропортах США, упал на 0,5%. Прогнозы выручки на IV квартал и 2018 год в целом оказались слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск 14 января упал на 137,06 пункта (0,57%), до 23858,89 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 18,64 пункта (0,72%), до 2557,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 73,31 пункта (1,05%) и составил 6898,56 пункта.