Доллар и фунт продемонстрировали стабильность после решения британского парламента о Brexit

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар и фунт стерлингов в среду стабильны по отношению к большинству валют на фоне политических кризисов в США и Великобритании, при этом японская иена слабо дорожает.

Фунт стерлингов практически не меняется в паре с долларом вторую сессию подряд, несмотря на радикальное решение британских парламентариев отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В среду оппозиция Палаты общин британского парламента инициирует вопрос о доверии правительству.

К 9:22 мск 16 января фунт стоил $1,2859 по сравнению с $1,2861 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

За евро к этому времени давали $1,1410 против $1,1413 накануне.

Курс иены вырос на 0,2% к доллару и евро - до 108,46 и 123,75 иены соответственно.

Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился менее чем на 0,1%.

В США продолжаются споры о финансировании работы правительства, шатдаун длится уже 26-й день подряд и является самым продолжительным в истории страны. Президент США Дональд Трамп пригласил на переговоры в Белый дом лидеров обеих фракций Палаты представителей, чтобы обсудить варианты выхода из ситуации. Однако демократы отклонили приглашение, и совещание с республиканцами прошло за закрытыми дверьми.

Между тем новая группа сенаторов от обеих партий приступила к обсуждению инициатив, которые помогут завершить шатдаун. Однако эксперты опасаются, что любые предложения, выдвинутые Конгрессом, не найдут поддержки президента США.