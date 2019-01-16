Отбор претендентов на конкурс "Деловая книга года" стартовал на CrowdSpace

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Отбор претендентов на победу в ежегодном конкурсе "Деловая книга года в России", который проводится PwC с 2016 года, стартовал в среду на краудсорсинговой площадке CrowdSpace.

В ходе отбора, который продлится два месяца, будут сформированы списки претендентов - по пять в каждой из двух номинаций - "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга иностранного автора". В прошлом году в аналогичном "народном голосовании" приняли участие 9000 человек.

С 15 марта 2019 года экспертное жюри, председателем которого является предприниматель Рубен Варданян, приступит к выбору победителей, имена которых будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Деловая книга года" - единственная в России специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.

Победителями конкурса в 2018 года стали книги "Анти-Титаник" (автор - Ярослав Глазунов) и "Huawei: лидерство, корпоративная культура, открытость" (авторы Тянь Тао, Давид де Кремер и У Чуньбо).