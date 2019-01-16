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Доллар США и евро незначительно изменились на старте торгов среды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро лишь слегка изменяются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне нейтральной динамики нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,92-66,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,98 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,34 руб./EUR1 (-6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,8 копейки к уровню закрытия вторника и составила 71,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,98 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность валютного курса рубля в начале торгов 16 января связана, прежде всего, с нейтральной динамикой нефтяных цен, наблюдаемой в среду утром. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась всего на 0,05%, до $60,67 за баррель. По итогам торгов во вторник Brent выросла в цене на 2,8% - до $60,64 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел всего на 0,02% - до $52,38 за баррель.

Накануне активный рост нефтяного рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов. При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных Минэнерго шестой раз за семь недель (данные будут обнародованы в 18:30 в среду). Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

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