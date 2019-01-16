Минэкономразвития подготовит поправки о зачете обязательств должника и кредитора

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает распространить на всех кредиторов, участвующих в делах о банкротстве, механизм ликвидационного неттинга - взаимозачета обязательств между сторонами сделки в случае банкротства одной из них. Уведомление о разработке соответствующих поправок в законодательство о несостоятельности и ряд других документов опубликовано на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

Разработка законопроекта ведется по поручению правительства РФ от ноября 2018 года, следует из уведомления. Ответственными, помимо Минэкономразвития, назначены Минюст, Федеральная налоговая служба, Минфин и Банк России.

Публичное обсуждение инициативы министерство намерено закончить 8 февраля. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с января 2020 года.

Возможность применять ликвидационный неттинг появилась в России в 2011 году с принятием закона о клиринге. Действующий механизм неттинга позволяет завершить расчеты по срочным сделкам и сделкам РЕПО при банкротстве одной из сторон без включения соответствующих обязательств в общую конкурсную массу. Закон устанавливает, что условием применения ликвидационного неттинга к сделке является их оформление в соответствии с генеральным соглашением (единым договором) о срочных сделках на внебиржевых финансовых рынках.

В этой форме ликвидационный неттинг представляет собой исключение из общего запрета на зачет требований в банкротстве.

Деталей будущего законопроекта уведомление не содержит. Ранее Банк России высказывался в поддержку идеи расширения применения механизма ликвидационного неттинга в банкротстве. "Установление запрета на осуществление зачета требований, срок которых наступил до момента возбуждения производства по делу о несостоятельности, влечет за собой нарушение права кредитора на имущественное благо, которое ему принадлежало до возбуждения дела", - говорится в письме Банка России в Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс".

Конкретных предложений в этом письме Банк России не сделал, но отметил, что "в международной практике зачет в банкротстве является широко распространенным явлением". "Руководство UNCITRAL (Комиссия ООН по праву международной торговли - ИФ) для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности 2005 года рекомендует законодательным органам включать в законодательство положения о допустимости зачета требований при прекращении обязательств должника в банкротстве с целью обеспечения коммерческой предсказуемости и доступности кредита", - указал ЦБ.

Мировой опыт

В подавляющем большинстве правопорядков после открытия производства по делу о несостоятельности зачет требований допускается при условии их возникновения до момента открытия производства по делу о несостоятельности, говорится в письме ЦБ. При этом в некоторых странах, например, Германии, Чехии и Италии для зачета требований при прекращении обязательств в банкротстве необходимо волеизъявление конкурсного кредитора о зачете, в других, таких как Австрия и Англия, зачет происходит в силу закона с момента совпадения требований между собой.

Также распространено условие о наступлении срока исполнения взаимных обязательств до открытия производства по делу о несостоятельности. Вместе с тем в ряде стран, например, в Англии и Италии срочность требований не рассматривается в качестве обязательного условия для осуществления зачета требований при прекращении обязательств должника в банкротстве.

Кроме того, Банк России обратил внимание Минэкономразвития на применяемый подход, по которому недобросовестный кредитор, создававший основания для зачета уже после наступления фактической неплатежеспособности должника, не может рассчитывать на неттинг. Не допускается он и в случае, если конкурсный кредитор приобрел свое требование от иного кредитора после открытия производства по делу о банкротстве. Такие требования действуют в Германии, Австрии и Чехии.

В последней стране действует и механизм, направленный на соблюдение баланса интересов должника и кредиторов. Если кредитор не исполнил обязательство перед банкротом в той части, которая превышает размер встречных требований, то он не вправе заявлять о зачете. "Указанное положение, полагаем, представляет собой стимул для кредитора внести в конкурсную массу имущество, причитающееся банкроту", - говорится в письме Банка России.

"К вопросам расширения применения ликвидационного неттинга нужно подходить взвешенно и аккуратно, чтобы не навредить интересам добросовестных кредиторов и не открыть дополнительные возможности манипуляций для аффилированных кредиторов", - говорит Алексей Юхнин, руководитель проекта "Федресурс" (Единый государственный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). В целом, по его словам, предлагаемый подход может выглядеть не слишком справедливым. "В частности, сложно объяснить, почему не неттируются вклады и кредиты одного клиента банка, а средства на торговых счетах неттируются", - отмечает Юхнин.