Темпы роста экономики США остались прежними

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экономическая активность в 8 из 12 регионов США продолжала увеличиваться темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) в декабре и в начале января, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Между тем источники Федрезерва во многих округах продемонстрировали снижение оптимизма в отношении американской экономики из-за роста волатильности на финансовых рынках, роста краткосрочных процентных ставок, падения цен на нефть и повышенной неопределенности в политической и торговой сферах. Несмотря на это, прогнозы остаются в целом оптимистичными.

В Сент-Луисе и Далласе отмечается замедление темпов роста, а в Канзас-Сити - лишь незначительное повышение.

Розничные продажи без учета автомобилей в большинстве регионов продолжили расти сдержанными темпами, а некоторые округа отметили увеличение активности покупателей в период зимних праздников по сравнению с предыдущим годом. Продажи автомобилей в целом по стране изменились слабо.

Рост активности в перерабатывающей сфере отмечен в большинстве округов, хотя темпы замедлились, особенно в автомобильном и энергетическом секторах.

Темпы строительства новых домов и продажи существующих не изменились, при этом в некоторых регионах рост продаж сдерживался высокими ценами и нехваткой предложения. В секторе коммерческой недвижимости ситуация также стабильная.

Активность в секторе нефинансовых услуг росла сдержанными либо умеренными темпами, хотя в некоторых регионах рост замедлился. В энергетическом секторе также наблюдается снижение темпов роста, при том, что снижение цен на энергоносители негативно сказалось на прогнозах относительно капиталовложений в секторе.

Большинство округов сообщили о росте занятости, и все округа отметили нехватку работников на всех уровнях. В Миннеаполисе строительным фирмам даже приходится отказываться от заказов ввиду недостатка рабочих рук.

Нехватка кадров сопровождается умеренным повышением зарплат. Зарплаты растут для сотрудников всех уровней квалификации, при этом в некоторых округах наблюдается подъем оплаты труда для стартовых должностей.

В большинстве округов наблюдается умеренный либо сдержанный рост цен. Затраты компаний на производство также увеличились во многих регионах, однако не все фирмы ответили на это повышением цен на свои товары. Затраты растут главным образом из-за подорожавшего сырья и стоимости перевозок, и в некоторых округах источники указывают на пошлины на импорт различной продукции в США как на причину роста цен.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 29-30 января.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 7 января включительно и обработана Федеральным резервным банком Чикаго.