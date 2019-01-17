Экономика Российско-украинский газовый конфликт

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитража

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Как говорится в сообщении российской компании, "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

"В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения", - напоминает "Газпром".

По заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, суд кантона Цуг вынес постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В результате исполнения постановления суда кантона Цуг обеспечительные меры были наложены только на права требования "Газпрома" к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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Теги: Газпром, Нафтогаз

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