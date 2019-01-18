Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 18 января снизились

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,595 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,231 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 17 января составлял 2,639 трлн рублей по России и 2,303 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 18 января составили 1,396 трлн рублей по России против 1,424 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.