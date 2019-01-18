En+ определилась с попечителями, которые смогут голосовать акциями Дерипаски

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Право голосовать акциями En+ Group, которые ее основной владелец Олег Дерипаска передаст третьей стороне для снижения своей доли ниже 50% в рамках соглашения с OFAC, могут получить Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер, говорится в сообщении En+.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

О введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих Минфин США объявил 6 апреля. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.

В четверг 17 января Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции, которая осуждает предложение о снятии санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.